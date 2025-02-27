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    «Эрзерумспор» обуздает «жёлтых быков»

    «Эрзурумспор» — «Истанбулспор»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 27 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эрзурумспор» — «Истанбулспор»
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    Осман Коркмаз
    27 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Эрзурумспор» и «Истанбулспор». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эрзурумспор» — «Истанбулспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Эрзурумспор»

    Турнирное положение: «Эрзурумспор» бьется за выход в Суперлигу. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «Эрзурумспор» на 2 очка отстает от 2 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 26 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она не сумела переиграть «Игдир» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Эрокспору» (2:1). При этом чуть ранее она таким же счетом уступила «Генчлербирлиги».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Эрзурумспор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эрзурумспор» в Кубке Турции пока полностью проваливается. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    Матчи с «Истанбулспором» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Эрзурумспор» победила 3 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена добыть первые очки на групповом этапе Кубка.

    «Истанбулспор»

    Турнирное положение: «Жёлтые быки» проводят довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы первого дивизиона, сражаясь за повышение в классе.

    Причем «Истанбулспор» на 7 очков отстает от искомой второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 26 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Жёлтые быки» не оставили шансов «Карагюмрюку» (2:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Бандырмаспору». Да и поединок с «Умраниеспором» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбулспор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «жёлтые быки» не блещут стабильностью результатов. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

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    При этом «Истанбулспор» в своей группе Кубка Турции находится на 4 месте. Команда набрала три зачетных балла в двух поединках.

    При этом в Кубке команда забивает в среднем гол за матч. А вот оборона дала результативный сбой уже 4 раза.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Жёлтые быки» твердо намерены подтянуться к дуэту лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Жёлтые быки» в Кубке Турции в среднем забивают гол за матч

    • «Эрзурумспор» не проигрывает 2 матча кряду

    • «Эрзурумспор» в двух матчах Кубка Турции не забил ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эрзурумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.12.

    Прогноз: «Эрзерумспор» явно постарается добыть свои первые очки в турнире.

    «Истанбулспор» в последних матчах не блистал стабильностью, да и на чужих полях явно не преуспевает в плане результатов.

    Ставка: Победа «Эрзерумспора» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.70

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