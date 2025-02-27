27 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Эрзурумспор» и «Истанбулспор». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эрзурумспор» — «Истанбулспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эрзурумспор»

Турнирное положение: «Эрзурумспор» бьется за выход в Суперлигу. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Эрзурумспор» на 2 очка отстает от 2 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она не сумела переиграть «Игдир» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Эрокспору» (2:1). При этом чуть ранее она таким же счетом уступила «Генчлербирлиги».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Эрзурумспор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эрзурумспор» в Кубке Турции пока полностью проваливается. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

Матчи с «Истанбулспором» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Эрзурумспор» победила 3 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена добыть первые очки на групповом этапе Кубка.

«Истанбулспор»

Турнирное положение: «Жёлтые быки» проводят довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы первого дивизиона, сражаясь за повышение в классе.

Причем «Истанбулспор» на 7 очков отстает от искомой второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 26 матчах чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Жёлтые быки» не оставили шансов «Карагюмрюку» (2:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Бандырмаспору». Да и поединок с «Умраниеспором» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбулспор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «жёлтые быки» не блещут стабильностью результатов. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

При этом «Истанбулспор» в своей группе Кубка Турции находится на 4 месте. Команда набрала три зачетных балла в двух поединках.

При этом в Кубке команда забивает в среднем гол за матч. А вот оборона дала результативный сбой уже 4 раза.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Жёлтые быки» твердо намерены подтянуться к дуэту лидеров.

Статистика для ставок

«Жёлтые быки» в Кубке Турции в среднем забивают гол за матч

«Эрзурумспор» не проигрывает 2 матча кряду

«Эрзурумспор» в двух матчах Кубка Турции не забил ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эрзурумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.12.

Прогноз: «Эрзерумспор» явно постарается добыть свои первые очки в турнире.

«Истанбулспор» в последних матчах не блистал стабильностью, да и на чужих полях явно не преуспевает в плане результатов.

Ставка: Победа «Эрзерумспора» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70