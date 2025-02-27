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    «Милан» столкнется с проблемами в матче с «Болоньей»

    «Болонья» — «Милан»: Ожесточенная борьба за место в еврокубках продолжается. На что лучше сделать ставку 27 февраля? Ответ — в прогнозе на матч чемпионата Италии с коэффициентом 3.30

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Милан»
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    Кристиан Пулишич — нападающий «Милана»
    В рамках перенесенного матча 9-го тура Серии А «Болонья» на своем поле примет «Милан». Поединок пройдет 27 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Февраля 2025 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Болонья»

    Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Серии А с 41-м очком в активе после 25-и туров. «Болонья» отстает от зоны еврокубков (6-е место) лишь на 1 балл.

    К тому же, команда располагается на 9-й строчке в лиге по результатам домашних встреч, набрав 23 очка из 36-и возможных. За 12 встреч при родных трибунах «Болонья» забила 20 голов при 11-и пропущенных.

    Болонья — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда уступила «Парме» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Болонья» обыграла «Торино» (3:2).

    В последних 11-и встречах во всех турнирах команда проиграла только однажды, 5 раз победила и столько же раз сыграла вничью. За этот период «Болонья» обыгрывала «Аталанту» (1:0), а также «Боруссию» Д (2:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Эмиль Холм, Йенс Одгор и Эстанис Педрола (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Болонья» проводит неплохой сезон, всерьез претендуя на еврокубки. Команда выступает без больших провалов, но и на высокие места уже не претендует.

    Предстоящий матч с «Миланом» — отличная возможность для «Болоньи» приблизиться к топ-6 в Серии А. К тому же, «россонери» всегда сталкиваются с проблемами в матче против этого соперника.

    «Милан»

    Турнирное положение: После 25-и туров команда вылетела из зоны еврокубков, но у нее есть все шансы вернуться туда снова. «Милан» занимает 7-е место в таблице с 41-м очком в активе.

    В гостях «россонери» выступает довольно средне, набрав 17 очков из 36-и возможных. К слову, на чужом поле «Милан» забил и пропустил по 17 раз.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда проиграла «Торино» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 76-й минуте. До этого «Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» (1:1) и вылетел из Лиги чемпионов.

    В последних 5-и встречах в Серии А «Милан» проиграл только 1 раз, трижды победил и однажды сыграл вничью с «Интером» (1:1). За этот отрезок команда сумела забить 8 голов при 5-и пропущенных.

    Не сыграют: Эмерсон Роял, Алессандро Флоренци, Рубен Лофтус-Чик и Кайл Уокер (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Милан» довольно успешно в последнее время выступает в чемпионате Италии. Эта команда должна заходить в еврокубки. К тому же, «россонери» вылетели из Лиги чемпионов и могут сосредоточиться на Серии А.

    Настораживает только то, как «Милан» провел последнюю встречу против «Торино» на чужом поле. «Россонери» доминировали, но так и не смогли сломить оборону соперника.

    Статистика для ставок

    • В последних 11-и матчах во всех турнирах «Болонья» проиграла только 1 раз

    • В последних 4-х встречах «Милан» выиграл лишь однажды

    • Три из 5-и последних очных противостояния завершились ничейным результатом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милан» — 2.50, победа «Болонья» — 2.85, ничья — за 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: Тенденция продолжится, команды снова сыграют вничью.

    Ставка: Ничья за 3.30.

    Прогноз: Конечно, «Милан» и «Болонья» забьют хотя бы по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

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