26 февраля в 1/4 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Бриёшен» и ПСЖ. Начало игры — в 23:10 мск. Ставка и прогноз на матч «Бриёшен» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бриёшен»

Турнирное положение: Эта команда нынче представляет четвертый по рангу дивизион. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице своей группы.

При этом «Бриёшен» на 12 зачетных баллов отстает от лидера группы. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 18 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она разгромила «Гранвиль» (6:2).

До того команда с боем уступила «Лез Эрбье» (1:2). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Ля Рошу».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бриёшен» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бриёшен» не столь ярко атакует. Команда настреляла 25 мячей в 18 поединках чемпионата.

Матч с французским гегемоном для команды будет сродни экзамену. «Бриёшен» уже прыгнул выше головы, и может рискнуть в поединке с чемпионом.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Главной задачей будет сдерживание атак парижан.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане несутся к очередному чемпионскому титулу. Ныне они находятся на 1 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ на 13 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Парижане нанесли поражение «Лиону» (3:2).

До того команда буквально деклассировала «Брест» (7:0). А вот поединок с «Тулузой» принес минимальную викторию.

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Уоррен Заир-Эмери — травмирован.

Состояние команды: Парижане явно намерены добыть Кубок Франции. Плюс ко всему, команда победила в 8 своих последних матчах.

При этом ПСЖ привычно преуспевает в плане реализации. Парижане наколотили 62 мяча в 23 поединках Лиги 1.

В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. Практически все лидеры на месте, плюс свой шанс наверняка снова получит россиянин Матвей Сафонов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Парижане при любой диспозиции должны не замечать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

ПСЖ победил в 8 своих последних матчах

Парижане в среднем пропускают фактически гол за матч

«Бриёшен» до последней виктории уступил 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: ПСЖ на три головы сильнее соперника, и может допустить его некоторую недооценку.

Номинальные хозяева явно намерены дать бой чемпиону, и наверняка найдут свой шанс у ворот парижан.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75