26 февраля в 1/16 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Интер» Майами и «Спортинг» Канзас-Сити. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» Майами — «Спортинг» Канзас-Сити, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер» Майами

Турнирное положение: «Цапли» прошедший сезон провели не столь успешно. Команда вылетела в 1/8 финала плей-офф МЛС.

При этом «Интер» Майами в этом календарном году постепенно набирает обороты. В 7 поединках команда победила 3 раза при 4 паритетах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она не смогла одолеть «Нью-Йорк Сити» (2:2).

До того команда минимально переиграла «Спортинг» Канзас-Сити. При этом чуть ранее она не подписала мировую с «Орландо Сити» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Интер» Майами забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Цапли» весьма неплохо атакуют. Да и Лионель Месси с Луисом Суаресом наверняка еще порадуют голами.

Матчи со «Спортингом» Канзас-Сити для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Интер» Майами неизменно побеждал канзасцев.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Месси и компания явно намерены пройти в следующую стадию турнира.

«Спортинг» Канзас-Сити

Турнирное положение: Канзасцы в минувшем чемпионате США выступили скромно. Команда финишировала на 13 месте турнирной таблицы Западной конференции МЛС.

Причем «Спортинг» Канзас-Сити в нынешнем календарном году выглядит нестабильно. При этом команда проиграла в двух своих последних матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Канзасцы пропустили единственный мяч от «Остина».

До того команда минимально проиграла «Интеру» Майами (2:1). А вот поединок с «Лас-Вегас Лайтс» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» Канзас-Сити проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды не отличились ни разу при 8 пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Канзасцы не забивают уже 5 матчей кряду. Да и тягаться с Месси и компанией команде нынче не по силам.

При этом «Спортинг» Канзас-Сити имеет проблемы в плане организации атак. Команда не забивает уже практически месяц.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. А вот в спаррингах канзасцы смотрелись скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Канзасцы явно постараются отыграть минимальный гандикап.

Статистика для ставок

«Спортинг» Канзас-Сити не забивает 5 матчей кряду

«Интер» Майами в нынешнем календарном году еще не проигрывал

Первый поединок завершился победой «Интера» Майами (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Команда Месси явно намерена закрепить успех первого поединка, так что ждем от нее активных атакующих акций.

Номинальные хозяева явно сильнее соперника, который к тому же имеет огромные проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Интера» Майами за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00