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    «Тоттенхэм» вернет должок «Ипсвичу»

    «Ипсвич» — «Тоттенхэм»: Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    22 февраля в 26-м туре английской Премьер-лиги «Ипсвич» дома сразится с «Тоттенхэмом». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 18:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «Ипсвич»

    Турнирное положение: Чемпион Англии 1962 года, который только вернулся в элиту, рискует по итогам сезоне ее покинуть. Сейчас коллектив идет с 17 очками в таблице третьим с конца, но от безопасной строки отстает на два балла.

    «Ипсвич» выиграл всего лишь три поединка из 25 проведенных, восемь встреч свел миром и 14 раз проиграл, разница мячей составляет 23:50.

    Ипсвич Таун — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Трактористы» в прошлом туре расписали почетную мировую в Бирмингеме с «Астон Виллой», сыграв 1:1. Перед этим же они уступили в четырех поединках в рамках АПЛ. В домашних играх за данный период они были повержены «Брайтоном» 0:2, «Манчестер Сити» 0:6 и «Саутгемптоном» 1:2, а также проиграли в гостевой встрече «Ливерпулю» со счетом 1:4.

    Не сыграют: Нападающий Конор Чаплин пребывает в лазарете команды, а защитник Аксель Туанзебе будет отбывать дисквалификацию.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Ипсвич» в отрезке девяти своих предыдущих матчей в рамках чемпионата страны потерпел шесть поражений. Причем четыре из них были без забитых мячей, а еще в двух случаях коллектив отметился по разу. Также за этот отрезок поединков «трактористы» расписали две гостевые результативные ничьи и сенсационно в родных стенах переиграли «Челси» со счетом 2:0, но эта виктория была аж 30 декабря.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Лондонский коллектив с 30 набранными очками идет в середине турнирной таблицы, проигрывая аж 11 баллов еврокубковой зоне.

    «Тоттенхэм» отпраздновал девять викторий, три поединка свел миром и аж 13 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 49:37.

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    • Последние матчи: «Шпоры» вышли победителями из своих двух предыдущих игр чемпионата Англии, переиграв сперва на выезде «Брентфорд» со счетом 2:0 и в родных стенах «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в прошлом туре. Между же данными встречами они проиграли в гостях «Ливерпулю» 0:4 в ответном полуфинале Кубка лиги и «Астон Вилле» 1:2 в Кубке Англии.

    Не сыграют: У команды лазарет переполнен, и среди этих потерь выделим отсутствие Доминика Соланке и Кристиана Ромеро.

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    Состояние команды: В рамках английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» смог выиграть свои два предыдущих поединка и не пропустил в них ни одного гола. А вот перед этими викториями лондонцы выдали 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали одну мировую и шесть раз уходили с поля поверженными, но лишь в одном случае не смогли забить. Выиграть же в чемпионате Англии «шпоры» смогли трижды за 13 предыдущих игр, и каждый раз команды, которые находятся ниже в таблице.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» выиграл свои два предыдущих матча АПЛ с общим счетом 3:0

    • «Ипсвич» проиграл четыре из шести предыдущих игр чемпионата и дважды сыграл вничью

    • В первом круге «Ипсвич» сенсационно в Лондоне обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 2.02, победа «Ипсвича» — 3.65, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.44 соответственно.

    Прогноз: Похоже, что «Тоттенхэм» понемногу преодолевает свой кризис в АПЛ и сможет взять реванш у «Ипсвича», который в последнем отрезке чемпионата выступает слабо.

    Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.02.

    Прогноз: И также поставим еще здесь на то, что в поединок получится не особо результативным, ведь обе команды имеют проблемы в завершающей стадии.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.97.

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