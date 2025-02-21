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    Вернется ли «Ренн» на победный путь?

    «Ренн» — «Реймс»: Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Реймс»
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    Арно Калимуэндо
    21 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Реймс». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Февраля 2025 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 22:45 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» после 22-х туров чемпионата Франции находится в нижней половине турнирной таблицы на 13-й позиции и борется за выживание в элите.

    «Ренн» набрал 23 балла и на пять очков опережает зону плей-офф за право остаться в Лиге 1 (16-е место), а также на шесть пунктов — зону вылета (17-18-я строчки).

    Ренн — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 23-го тура национального первенства клуб в своих стенах потерпел поражение от «Лилля» (0:2).

    Ранее бретонский коллектив набрал максимум очков в 22-м туре Лиги 1, когда теперь уже на выездном поле обыграл «Сент-Этьен» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Руо, Алемдар и Сейду, дисквалифицированы — Самба, Блас, Ву.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» шесть раз проиграл при двух победах.

    Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах не то, что на победу, а даже ничью, тем не менее, в дуэли против равного себе соперника на своем поле они все же немалы.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 14-й позиции и также борется за выживание.

    «Реймс» набрал 22 балла и на четыре очка опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также на пять пунктов зону вылета — 17-18-е места.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Анже» со счетом 0:1.

    Перед этим коллектив в 21-м туре чемпионата Франции в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Лиона» с результатом 0:4.

    Не сыграют: травмированы — Абдул Коне, Дарами, Пефок, Фофана и Хадра, дисквалифицированы — Заби и Серхио Акьеме.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реймс» проиграл четыре раза при одной победе.

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    Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах даже на ничью, тем не менее, в дуэли против равного себе соперника, пусть и на чужом поле они все же немалы.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Ренна» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Реймса» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Реймс» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.65, победа «Реймса» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Между тем, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Ренна».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

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