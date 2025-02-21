Ренн
Реймс
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» после 22-х туров чемпионата Франции находится в нижней половине турнирной таблицы на 13-й позиции и борется за выживание в элите.
«Ренн» набрал 23 балла и на пять очков опережает зону плей-офф за право остаться в Лиге 1 (16-е место), а также на шесть пунктов — зону вылета (17-18-я строчки).
Ренн — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в рамках 23-го тура национального первенства клуб в своих стенах потерпел поражение от «Лилля» (0:2).
Ранее бретонский коллектив набрал максимум очков в 22-м туре Лиги 1, когда теперь уже на выездном поле обыграл «Сент-Этьен» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированы — Руо, Алемдар и Сейду, дисквалифицированы — Самба, Блас, Ву.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» шесть раз проиграл при двух победах.
Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах не то, что на победу, а даже ничью, тем не менее, в дуэли против равного себе соперника на своем поле они все же немалы.
Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 14-й позиции и также борется за выживание.
«Реймс» набрал 22 балла и на четыре очка опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также на пять пунктов зону вылета — 17-18-е места.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Анже» со счетом 0:1.
Перед этим коллектив в 21-м туре чемпионата Франции в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Лиона» с результатом 0:4.
Не сыграют: травмированы — Абдул Коне, Дарами, Пефок, Фофана и Хадра, дисквалифицированы — Заби и Серхио Акьеме.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реймс» проиграл четыре раза при одной победе.
Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах даже на ничью, тем не менее, в дуэли против равного себе соперника, пусть и на чужом поле они все же немалы.
Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Ренна» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Реймса» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Реймс» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.65, победа «Реймса» — в 4.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.
Между тем, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Ренна».
Ставка: только одна команда забьет за 2.25.