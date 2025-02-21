21 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и КАМАЗ. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы бьются за возвращение в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Сочи» на 6 очков отстает от второй позиции. А вот забила команда 36 мячей в 21 поединках первого российского дивизиона.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда провалилась. Сочинцы по всем статьям уступили «Рубину» (0:2).

При этом «Сочи» до того расписал мировую с ЦСКА (0:0). А вот немногим ранее команда не сумела переиграть «Ротор» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сочинцы нынче выглядят довольно уверенно. Южане постепенно набирают нужные кондиции.

При этом «Сочи» традиционно удачно противостоит КАМАЗ. В трех очных поединках южане победили 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Забивать в составе сочинцев уж точно найдется кому, да и класс должен сказаться.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы стараются избежать вылета из первой лиги. Команда ушла зимовать на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем КАМАЗ в 21 поединках первенства настрелял всего 18 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Челнинцы учинили разгром «Химкам» (6:1).

При этом до того команда одолела «Кайрат» (4:2). А вот поединок с «Оренбургом» завершился блеклым сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы нынче выглядят весьма привлекательно. В двух последних спаррингах команда настреляла 10 мячей.

Причем КАМАЗ имеет довольно скромный по именам состав. Плюс команда серьезно обновилась в зимнее межсезонье.

Челнинцы в зимних контрольных матчах еще не проигрывали. Да и последняя викториями над «Химками» наверняка окрылит игроков!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Челнинцы намерены найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Сочи» не побеждает 3 матча кряду

КАМАЗ выиграл в 2 своих последних поединках

Южане не забивали в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.13, а победа оппонента — в скромные 7.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.09 и 1.74.

Прогноз: «Сочи» имеет проблемы с реализацией, да и оппонент нынче находится на подъеме.

Челнинцы в контрольных поединках выглядят довольно выгодно, весьма преуспевая в плане реализации.

Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.37