ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»Мбаппе разорвал «Сити» на Бернабеу. Хет-трик Килиана — и «Реал» в 1/8 финала ПСВ — «Ювентус»«ПСВ» выбил «Ювентус» в овертайме. Итальянский кошмар в ЛЧ продолжается Джуд БеллингемСудьбоносное решение. Беллингем подтверждает, что переход в «Реал» — это беспроигрышный вариант
    Все новости спорта

    Сочинцы не заметят КАМАЗ

    «Сочи» — КАМАЗ: Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сочи Прогнозы на КамАЗ Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Сочи» — КАМАЗ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заболотный
    21 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и КАМАЗ. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы бьются за возвращение в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сочи» на 6 очков отстает от второй позиции. А вот забила команда 36 мячей в 21 поединках первого российского дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда провалилась. Сочинцы по всем статьям уступили «Рубину» (0:2).

    При этом «Сочи» до того расписал мировую с ЦСКА (0:0). А вот немногим ранее команда не сумела переиграть «Ротор» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сочинцы нынче выглядят довольно уверенно. Южане постепенно набирают нужные кондиции.

    При этом «Сочи» традиционно удачно противостоит КАМАЗ. В трех очных поединках южане победили 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Забивать в составе сочинцев уж точно найдется кому, да и класс должен сказаться.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы стараются избежать вылета из первой лиги. Команда ушла зимовать на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем КАМАЗ в 21 поединках первенства настрелял всего 18 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

  • Бриллиант из Рио. Лорран может добавить скорости атаке ЦСКА
  • Удастся ли «армейцам» и «Фламенго» достичь консенсуса по трансферу взрывного 18-летнего вингера?
  • 18/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Челнинцы учинили разгром «Химкам» (6:1).

    При этом до того команда одолела «Кайрат» (4:2). А вот поединок с «Оренбургом» завершился блеклым сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Челнинцы нынче выглядят весьма привлекательно. В двух последних спаррингах команда настреляла 10 мячей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Причем КАМАЗ имеет довольно скромный по именам состав. Плюс команда серьезно обновилась в зимнее межсезонье.

    Челнинцы в зимних контрольных матчах еще не проигрывали. Да и последняя викториями над «Химками» наверняка окрылит игроков!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Челнинцы намерены найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» не побеждает 3 матча кряду

    • КАМАЗ выиграл в 2 своих последних поединках

    • Южане не забивали в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.13, а победа оппонента — в скромные 7.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.09 и 1.74.

    Прогноз: «Сочи» имеет проблемы с реализацией, да и оппонент нынче находится на подъеме.

    Челнинцы в контрольных поединках выглядят довольно выгодно, весьма преуспевая в плане реализации.

    Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.37

    Читайте также

    «Сочи» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 21.02.2025. Прогнозы на футбол. Сочинцы не заметят КАМАЗ
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры