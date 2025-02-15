Саутгемптон
Борнмут
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» пока твердо стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда осела на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Саутгемптон» в 24 турах набрал всего лишь 9 очков. А вот отличилась команда лишь 18 забитыми мячами при 54 пропущенных.
Саутгемптон — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Святые» в Кубке Англии уступили «Бёрнли» (0:1).
А вот до того команда с натугой переиграла «Ипсвич» (2:1). При этом поединок с «Ньюкаслом» завершился поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Саутгемптон» забил 6 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Святые» имеют крайне ненадежные тылы. Да и отставание от спасительной 17 позиции составляет 10 зачетных пунктов.
Матчи с «Борнмутом» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» победил 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Святым» банально отступать уже некуда.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» в текущем чемпионате бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Борнмут» относительно неплохо атакует, отличившись 41 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Вишни» уверенно расправились с «Эвертоном» (2:0).
До того команда потерпела коллизию от «Ливерпуля» (0:2). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился уверенной победой (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Борнмут» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Эванилсон, Маркос Сенеси, Адам Смит, Энес Унал — травмированы.
Состояние команды: «Вишни» проводят достаточно продуктивный отрезок. Команда лишь на один пункт отстает от заветной топ-6.
При этом «Борнмут» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Плюс отличный сезон проводит украинский центрбек Илья Забарный.
«Вишни» обыграли «святых» в трех последних очных поединках. Да и в плане реализации команда выглядит явно симпатичнее соперника.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается запрыгнуть в заветную шестерку.
Статистика для ставок
- «Борнмут» переиграл «святых» в 3 последних очных поединках
- «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч
- «Святые» в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.46 и 2.57.
- 1.82Брайтон — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Жирона — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.78Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 18:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Вишни» пытаются запрыгнуть в зону еврокубков, и уж точно сразу будут активны в атаке.
«Святые» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, выглядят слабейшей командой лиги.
Ставка: Победа «Борнмута» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.33