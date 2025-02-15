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    «Борнмут» сразу расправится со «святыми»

    «Саутгемптон» — «Борнмут». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, АПЛ, 15 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Борнмут»
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    Илья Забарный
    15 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2025 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» пока твердо стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда осела на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Саутгемптон» в 24 турах набрал всего лишь 9 очков. А вот отличилась команда лишь 18 забитыми мячами при 54 пропущенных.

    Саутгемптон — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Святые» в Кубке Англии уступили «Бёрнли» (0:1).

    А вот до того команда с натугой переиграла «Ипсвич» (2:1). При этом поединок с «Ньюкаслом» завершился поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Саутгемптон» забил 6 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Святые» имеют крайне ненадежные тылы. Да и отставание от спасительной 17 позиции составляет 10 зачетных пунктов.

    Матчи с «Борнмутом» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» победил 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Святым» банально отступать уже некуда.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Вишни» в текущем чемпионате бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Борнмут» относительно неплохо атакует, отличившись 41 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Вишни» уверенно расправились с «Эвертоном» (2:0).

    До того команда потерпела коллизию от «Ливерпуля» (0:2). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился уверенной победой (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Борнмут» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Эванилсон, Маркос Сенеси, Адам Смит, Энес Унал — травмированы.

    Состояние команды: «Вишни» проводят достаточно продуктивный отрезок. Команда лишь на один пункт отстает от заветной топ-6.

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    При этом «Борнмут» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Плюс отличный сезон проводит украинский центрбек Илья Забарный.

    «Вишни» обыграли «святых» в трех последних очных поединках. Да и в плане реализации команда выглядит явно симпатичнее соперника.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается запрыгнуть в заветную шестерку.

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» переиграл «святых» в 3 последних очных поединках

    • «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

    • «Святые» в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.46 и 2.57.

    Прогноз: «Вишни» пытаются запрыгнуть в зону еврокубков, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    «Святые» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, выглядят слабейшей командой лиги.

    Ставка: Победа «Борнмута» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.33

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    «Саутгемптон» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. «Борнмут» сразу расправится со «святыми»
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