15 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» пока твердо стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда осела на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Саутгемптон» в 24 турах набрал всего лишь 9 очков. А вот отличилась команда лишь 18 забитыми мячами при 54 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Святые» в Кубке Англии уступили «Бёрнли» (0:1).

А вот до того команда с натугой переиграла «Ипсвич» (2:1). При этом поединок с «Ньюкаслом» завершился поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Саутгемптон» забил 6 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Святые» имеют крайне ненадежные тылы. Да и отставание от спасительной 17 позиции составляет 10 зачетных пунктов.

Матчи с «Борнмутом» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Саутгемптон» победил 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Святым» банально отступать уже некуда.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» в текущем чемпионате бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Борнмут» относительно неплохо атакует, отличившись 41 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Вишни» уверенно расправились с «Эвертоном» (2:0).

До того команда потерпела коллизию от «Ливерпуля» (0:2). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился уверенной победой (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Борнмут» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Эванилсон, Маркос Сенеси, Адам Смит, Энес Унал — травмированы.

Состояние команды: «Вишни» проводят достаточно продуктивный отрезок. Команда лишь на один пункт отстает от заветной топ-6.

При этом «Борнмут» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Плюс отличный сезон проводит украинский центрбек Илья Забарный.

«Вишни» обыграли «святых» в трех последних очных поединках. Да и в плане реализации команда выглядит явно симпатичнее соперника.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается запрыгнуть в заветную шестерку.

Статистика для ставок

«Борнмут» переиграл «святых» в 3 последних очных поединках

«Саутгемптон» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

«Святые» в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.46 и 2.57.

Прогноз: «Вишни» пытаются запрыгнуть в зону еврокубков, и уж точно сразу будут активны в атаке.

«Святые» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, выглядят слабейшей командой лиги.

Ставка: Победа «Борнмута» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.33