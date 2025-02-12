12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Сток Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Сток Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: Бристольцы сражаются за попадание в зону стыков. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Бристоль Сити» лишь на 3 очка отстает от заветной шестой позиции. А вот отличилась команда 38 забитыми мячами при 36 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Бристольцы дома уступили «Суонси» (0:1).

А вот до того команда не смогла обыграть «Оксфорд Сити» (1:1). При этом поединок с «Блэкберном» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Бристольцы не побеждают два матча кряду. Да и с реализацией у команды не все так весело.

Матчи с «гончарами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бристоль Сити» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Бристольцы твёрдо намерены приблизиться к топ-6.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сток Сити» слабовато атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 30 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Гончары» вылетели из Кубка Англии от «Кардиффа», уступив в серии пенальти.

До того команда нанесла поражение «Халл Сити» (2:1). А вот тяжелый поединок с «Оксфорд Сити» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сток Сити» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Миллион Манхуф, Бен Уилмот — травмированы.

Состояние команды: «Гончары» проводят не столь продуктивный отрезок. При этом команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

При этом «Сток Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет лишь 4 зачетных балла.

«Гончары» забивают в среднем реже гола за матч. Зато бристольцам команда не проигрывает уже почти 2 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Сток Сити» не проигрывал в 3 последних матчах

«Бристоль Сити» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Гончары» уже почти 2 года не проигрывают «Бристоль Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

Прогноз: Бристольцы мотивированы приблизиться к топ-6, и явно сразу будут активно атаковать.

«Сток Сити» недостаточно стабилен, да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Ставка: Победа «Бристоль Сити» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00