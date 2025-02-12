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    «Бристоль Сити» сразу понесется в атаку

    «Бристоль Сити» — «Сток Сити». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 12 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Сток Сити»
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    «Бристоль Сити»
    12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Сток Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Сток Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2025 года

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 22:45 Сток Сити

    Сток Сити

  • Сток-он-Трент
    •

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: Бристольцы сражаются за попадание в зону стыков. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бристоль Сити» лишь на 3 очка отстает от заветной шестой позиции. А вот отличилась команда 38 забитыми мячами при 36 пропущенных.

    Бристоль Сити — Сток Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Бристольцы дома уступили «Суонси» (0:1).

    А вот до того команда не смогла обыграть «Оксфорд Сити» (1:1). При этом поединок с «Блэкберном» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Бристольцы не побеждают два матча кряду. Да и с реализацией у команды не все так весело.

    Матчи с «гончарами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бристоль Сити» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Бристольцы твёрдо намерены приблизиться к топ-6.

    «Сток Сити»

    Турнирное положение: «Гончары» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сток Сити» слабовато атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 30 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Гончары» вылетели из Кубка Англии от «Кардиффа», уступив в серии пенальти.

    До того команда нанесла поражение «Халл Сити» (2:1). А вот тяжелый поединок с «Оксфорд Сити» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сток Сити» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Миллион Манхуф, Бен Уилмот — травмированы.

    Состояние команды: «Гончары» проводят не столь продуктивный отрезок. При этом команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Сток Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет лишь 4 зачетных балла.

    «Гончары» забивают в среднем реже гола за матч. Зато бристольцам команда не проигрывает уже почти 2 года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Сток Сити» не проигрывал в 3 последних матчах

    • «Бристоль Сити» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Гончары» уже почти 2 года не проигрывают «Бристоль Сити»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: Бристольцы мотивированы приблизиться к топ-6, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Сток Сити» недостаточно стабилен, да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Ставка: Победа «Бристоль Сити» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Бристоль Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 12.02.2025. Прогнозы на футбол. «Бристоль Сити» сразу понесется в атаку
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