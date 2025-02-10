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    «Кристал Пэлас» разгромит «викингов»

    «Донкастер» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 10 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Донкастер» — «Кристал Пэлас»
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    Марк Геи
    10 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Донкастер» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Донкастер» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 10 Февраля 2025 года

    Донкастер Роверс

  • Англия. Кубок ФА
    •  Донкастер Роверс 22:45 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Донкастер»

    Турнирное положение: «Викинги» ныне представляют четвертый по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Донкастер» явно намерен повыситься в классе. А вот отличилась команда 44 забитыми мячами при 37 пропущенных в свои ворота.

    Донкастер Роверс — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Викинги» были биты «Честерфилдом» (2:5).

    А вот до того команда одолела «Милтон Кинс» (2:1). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла «Барроу» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Донкастер» забил 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Викинги» до последней коллизии выиграли 4 раза кряду. Вот только средняя результативность не дотягивает до 2 мячей за матч.

    Взаимоотношения с лондонцами у команды складываются неудачно. Из двух очных встреч «Донкастер» извлек одну викторию при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. «Викинги» еще имеют заметные проблемы с ее надежностью.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонцы нынешний сезон проводят не столь уверенно. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Кристал Пэлас» не столь результативно атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. Лондонцы уверенно переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    До того команда потерпела поражение от «Брентфорда» (1:2). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Лондонцы нынче на крейсерском ходу. Команда постепенно отдаляется от опасной зоны, да и в Кубке Англии способна пробраться далеко.

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    При этом «Кристал Пэлас» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и отрыв от опасной зоны измеряется уже 13 очками.

    Лондонцы явно предстанут в оптимальном кадровом сочетании. К тому же отличный сезон проводит Жан-Филипп Матета, отличившийся 10 мячами в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Класс лондонцев явно скажется, да и оппонент небезгрешен в плане надежности своих тылов.

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» в среднем забивает больше гола за матч

    • «Донкастер» больше 13 лет не обыгрывает лондонцев

    • «Викинги» в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Лондонцы на голову сильнее оппонента, к тому же пребывают на психологическом подъеме.

    Номинальные гости явно сыграют в оптимальном составе, так что у «Донкастера» откровенно мало шансов дать бой полпреду АПЛ.

    Ставка: Фора «Кристал Пэласа» -2.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

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    «Донкастер» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 10.02.2025. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» разгромит «викингов»
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