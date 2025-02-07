ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаМората, Бенрахма и еще четыре самых неожиданных трансфера января Нико Гонсалес В поисках нового Родри. Почему «Ман Сити» заплатил 60 млн евро за Нико Гонсалеса Фрагмент матчаУпущенный досрочный финал. ЦСКА не удержал победу над «Зенитом» и проиграл по пенальти
  • 01:33
    • «Байер» пробился в полуфинал Кубка Германии
    Все новости спорта

    Ван Нистелрой огорчит «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Ставка (к. 2.0) и прогноз на Кубок Англии 7 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Лестер Сити
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руд ван Нистелрой
    7 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 07 Февраля 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: после 24 туров «Манчестер Юнайтед» идет на 13-м месте в таблице АПЛ с 29 очками.

    Последние матчи: в 1/32 финала Кубка Англии команда Рубена Аморима смогла пройти «Арсенал», победив его в серии пенальти, а основное время завершилось вничью со счетом 1:1.

    Манчестер Юнайтед — Лестер: коэффициенты букмекеров

    «Манчестер Юнайтед» вышел вперед на 52-й минуте после точного удара Бруну Фернандеша.
    «Арсенал» отыгрался через 11 минут, когда «МЮ» остался в меньшинстве после удаления Дало. Потом был незабитый пенальти Эдегором, дополнительное время и победа в серии 11-метровых.

    Также было поражение в АПЛ от «Кристал Пэлас» (0:2) и победа в ЛЕ над «Стяуа» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Шоу (з), Мартинес (з), Эванс (з), Маунт (п).

    Состояние команды: главной новостью стала тяжелая травма ведущего защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса, он порвал ахилл в игре АПЛ против «Кристал Пэлас».

    Во время зимнего трансферного окна команда купила двух молодых футболистов. Это левый защитник Доргу из «Лечче» и тинейджер Хэвен из «Арсенала» без опыта игры в АПЛ.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» продолжает идти в зоне вылета АПЛ с 17 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 1/32 финала Кубка Англии команда Руда ван Нистелроя разгромила на своем поле представителя Чемпионшипа «КПР» со счетом 6:2. К перерыву матча «Лестер» вел 3:2.

  • Мората, Бенрахма и еще четыре самых неожиданных трансфера января
  • Шесть неожиданных январских переходов, которые заставили почесать в затылке
  • Сегодня

    • Но после перерыва серьезно прибавил и забил еще три мяча. Голы в этой игре за «лис» забивали Джастин (дубль), Мавидиди, Буонанотте, Варди с пенальти и Фаес.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В чемпионате Англии было поражение в гостях от «Эвертона» (0:4) и победа в гостях над «Тоттенхэмом» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Перейра (з), Ндиди (п), Фатаву (п).

    Состояние команды: даже приход ван Нистелроя не сильно изменил положение в турнирной таблице «Лестера», который смог в последнее время победить только такой же проблемный «Тоттенхэм», в остальном команда терпела неудачи.

    Местами команда вспыхивает, показывает очень качественный футбол, но на все 90 минут ее не хватает и тогда следует провал, который заканчивается 2-3 тремя пропущенными мячами. Пока у «Лестера» наблюдается дисбаланс в игре.

    Статистика для ставок

    • В первом круге АПЛ «МЮ» выиграл со счетом 3:0

    • В прошлом сезоне в 1/8 «МЮ» разгромил «Лестер» (5:2)

    • В позапрошлом сезоне также оба матча остались за манкунианцами (1:0, 3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 1,32, а на «Лестер» — 8,30, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,12.

    Прогноз: хозяева потеряли до конца сезона своего ведущего футболиста Мартинеса, который является основным в тройке и начинает большинство атак. Он одновременно и самый надежный из тех, кто сейчас выходит в центре обороны. Это большая потеря.

    «МЮ» играет в плотном графике, матчи следуют один за другим и все важны. Тогда как «Лестер» имеет возможность отдыхать. Это может сказаться в первые 45 минут, к тому же «МЮ» часто долго раскачивается и героически потом вырывает матчи в концовке.

    Основная ставка: «Лестер» не проиграет в первом тайме за 2,0.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть такой вариант. Вряд ли будет разгром, к тому же не стоит забывать о принципиальности матча для ван Нистелроя, который выставит оптимальный состав.

    Дополнительная ставка: победа «Лестера» с форой +1 за 2,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Шарлотт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Детройт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атланта — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Филадельфия — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруклин — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оклахома — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Кецманович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. Ван Нистелрой огорчит «МЮ»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры