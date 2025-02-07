7 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: после 24 туров «Манчестер Юнайтед» идет на 13-м месте в таблице АПЛ с 29 очками.

Последние матчи: в 1/32 финала Кубка Англии команда Рубена Аморима смогла пройти «Арсенал», победив его в серии пенальти, а основное время завершилось вничью со счетом 1:1.

«Манчестер Юнайтед» вышел вперед на 52-й минуте после точного удара Бруну Фернандеша.

«Арсенал» отыгрался через 11 минут, когда «МЮ» остался в меньшинстве после удаления Дало. Потом был незабитый пенальти Эдегором, дополнительное время и победа в серии 11-метровых.

Также было поражение в АПЛ от «Кристал Пэлас» (0:2) и победа в ЛЕ над «Стяуа» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Шоу (з), Мартинес (з), Эванс (з), Маунт (п).

Состояние команды: главной новостью стала тяжелая травма ведущего защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса, он порвал ахилл в игре АПЛ против «Кристал Пэлас».

Во время зимнего трансферного окна команда купила двух молодых футболистов. Это левый защитник Доргу из «Лечче» и тинейджер Хэвен из «Арсенала» без опыта игры в АПЛ.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» продолжает идти в зоне вылета АПЛ с 17 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 1/32 финала Кубка Англии команда Руда ван Нистелроя разгромила на своем поле представителя Чемпионшипа «КПР» со счетом 6:2. К перерыву матча «Лестер» вел 3:2.

Но после перерыва серьезно прибавил и забил еще три мяча. Голы в этой игре за «лис» забивали Джастин (дубль), Мавидиди, Буонанотте, Варди с пенальти и Фаес.

В чемпионате Англии было поражение в гостях от «Эвертона» (0:4) и победа в гостях над «Тоттенхэмом» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Перейра (з), Ндиди (п), Фатаву (п).

Состояние команды: даже приход ван Нистелроя не сильно изменил положение в турнирной таблице «Лестера», который смог в последнее время победить только такой же проблемный «Тоттенхэм», в остальном команда терпела неудачи.

Местами команда вспыхивает, показывает очень качественный футбол, но на все 90 минут ее не хватает и тогда следует провал, который заканчивается 2-3 тремя пропущенными мячами. Пока у «Лестера» наблюдается дисбаланс в игре.

Статистика для ставок



В первом круге АПЛ «МЮ» выиграл со счетом 3:0

В прошлом сезоне в 1/8 «МЮ» разгромил «Лестер» (5:2)

В позапрошлом сезоне также оба матча остались за манкунианцами (1:0, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 1,32, а на «Лестер» — 8,30, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,12.

Прогноз: хозяева потеряли до конца сезона своего ведущего футболиста Мартинеса, который является основным в тройке и начинает большинство атак. Он одновременно и самый надежный из тех, кто сейчас выходит в центре обороны. Это большая потеря.

«МЮ» играет в плотном графике, матчи следуют один за другим и все важны. Тогда как «Лестер» имеет возможность отдыхать. Это может сказаться в первые 45 минут, к тому же «МЮ» часто долго раскачивается и героически потом вырывает матчи в концовке.

Основная ставка: «Лестер» не проиграет в первом тайме за 2,0.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть такой вариант. Вряд ли будет разгром, к тому же не стоит забывать о принципиальности матча для ван Нистелроя, который выставит оптимальный состав.

Дополнительная ставка: победа «Лестера» с форой +1 за 2,70.