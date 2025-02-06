Ямайка
Тринидад и Тобаго
Ямайка
Турнирное положение: Ямайцы последнюю Лигу наций КОНКАКАФ провели не столь успешно. Команда вылетела в четвертьфинале турнира.
При этом Ямайка в обоих поединках уступила сборной США. Причем в этих матчах команда пропустила в свои ворота 5 мячей.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Ямайцы уступили США (2:4).
При этом чуть ранее ямайцы проиграли тем же американцам (0:1). А вот поединок с Гондурасом завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нестабильные ямайцы все никак не поднатореют в плане реализации. При этом команда имеет довольно скромный подбор атакующих исполнителей.
Матчи с тринидадцами для команды традиционно складываются удачно. В пяти очных поединках Ямайка выиграла 2 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ямайцы выглядят монолитнее оппонента, да и не пропускали от нее в двух последних очных поединках.
Тринидад и Тобаго
Турнирное положение: Тринидадцы в Лиге наций КОНКАКАФ не преуспевают. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего секстета.
Причем Тринидад и Тобаго в 4 поединках добыл 5 зачетных баллов. При этом команда забила 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Тринидад и Тобаго в контрольной встрече уступил Саудовской Аравии (1:3).
До того команда переиграла сборную Кубы (3:1). А вот еще одна встреча с той же Кубой также принесла паритет (2:2).
Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе тринидадцы выглядят неуверенно. При этом Тринидад и Тобаго в средгем пропускает почти 2 гола за матч.
К слову, последний последняя виктория над ямайцами случилась еще 2 года назад. Тогда тринидадцы победили соперника со счетом 1:0.
Имея весьма скромный по именам состав, Тринидад и Тобаго уж точно не собирается особо рисковать. Свои шансы команда поищет в контригре.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент на данном этапе не блещет монолитностью.
Статистика для ставок
- Тринидадцы уже 2 года не обыгрывают Ямайку
- Ямайка не пропускала от Тринидада и Тобаго в 2 последних очных встречах
- Ямайка проиграла в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
- 2.10Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.55Милан — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Ямайцы выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, плюс не забивали ямайцам в двух последних очных поединках.
Ставка: Победа Ямайки в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20