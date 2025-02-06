7 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ямайка и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайцы последнюю Лигу наций КОНКАКАФ провели не столь успешно. Команда вылетела в четвертьфинале турнира.

При этом Ямайка в обоих поединках уступила сборной США. Причем в этих матчах команда пропустила в свои ворота 5 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Ямайцы уступили США (2:4).

При этом чуть ранее ямайцы проиграли тем же американцам (0:1). А вот поединок с Гондурасом завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нестабильные ямайцы все никак не поднатореют в плане реализации. При этом команда имеет довольно скромный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с тринидадцами для команды традиционно складываются удачно. В пяти очных поединках Ямайка выиграла 2 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ямайцы выглядят монолитнее оппонента, да и не пропускали от нее в двух последних очных поединках.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: Тринидадцы в Лиге наций КОНКАКАФ не преуспевают. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего секстета.

Причем Тринидад и Тобаго в 4 поединках добыл 5 зачетных баллов. При этом команда забила 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Тринидад и Тобаго в контрольной встрече уступил Саудовской Аравии (1:3).

До того команда переиграла сборную Кубы (3:1). А вот еще одна встреча с той же Кубой также принесла паритет (2:2).

Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе тринидадцы выглядят неуверенно. При этом Тринидад и Тобаго в средгем пропускает почти 2 гола за матч.

К слову, последний последняя виктория над ямайцами случилась еще 2 года назад. Тогда тринидадцы победили соперника со счетом 1:0.

Имея весьма скромный по именам состав, Тринидад и Тобаго уж точно не собирается особо рисковать. Свои шансы команда поищет в контригре.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент на данном этапе не блещет монолитностью.

Статистика для ставок

Тринидадцы уже 2 года не обыгрывают Ямайку

Ямайка не пропускала от Тринидада и Тобаго в 2 последних очных встречах

Ямайка проиграла в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: Ямайцы выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, плюс не забивали ямайцам в двух последних очных поединках.

Ставка: Победа Ямайки в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20