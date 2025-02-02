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    Одолеет ли «Валенсия» «Сельту»?

    «Валенсия» — «Сельта». Хозяева находятся в зоне вылета, но станет ли данный матч шансом исправить ситуацию? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.95

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    Уго Дуро
    2 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Сельта». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2025 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 18:15 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» после 21-го поединка испанского первенства набрала 16 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице и на пять баллов отстает от спасительной 17-й позиции, поэтому ей крайне важно выиграть.

    Валенсия — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура испанского первенства «Валенсия» на чужом поле была попросту уничтожена «Барселоной» (1:7).

    Перед этим в 20-м туре национального чемпионата левантийский клуб в своих стенах на этот раз сумел одержать победу — над «Реал Сосьедадом» (1:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Рафа Мир и Тьерри Коррея, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Валенсия» трижды выиграла при одном поражении и одной ничьей.

    Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, что сулит им хорошие шансы если не на победу (ведь соперник все же куда выше в таблице), то по крайней мере на ничью.

    Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с семью голами.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» после 21-го поединка испанского первенства набрала 25 очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда находится на 13-й позиции и на пять баллов опережает зону вылета (18-20-я места), а также на семь пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6).

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 21-го тура национального первенства галисийский клуб на чужом поле разошелся миром с «Алавесом» (1:1).

    Перед этим в 20-м туре испанского первенства «Сельта» на своем поле осталась без очков, потерпев поражение от «Атлетика» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Альфон Гонсалес и Яго Аспас, дисквалифицированы — Маркос Алонсо, Уго Альварес и Оскар Мингеса.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей, которые только в прошлом туре прервали серию неудач, что рискует не позволить им сыграть даже вничью, особенно на чужом поле против борца за выживание.

    Яго Аспас, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Валенсия» выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Сельты» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Сельты» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.15, победа «Сельты» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Сельты».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    «Валенсия» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Валенсия» «Сельту»?
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