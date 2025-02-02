2 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Сельта». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после 21-го поединка испанского первенства набрала 16 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице и на пять баллов отстает от спасительной 17-й позиции, поэтому ей крайне важно выиграть.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура испанского первенства «Валенсия» на чужом поле была попросту уничтожена «Барселоной» (1:7).

Перед этим в 20-м туре национального чемпионата левантийский клуб в своих стенах на этот раз сумел одержать победу — над «Реал Сосьедадом» (1:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Рафа Мир и Тьерри Коррея, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Валенсия» трижды выиграла при одном поражении и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, что сулит им хорошие шансы если не на победу (ведь соперник все же куда выше в таблице), то по крайней мере на ничью.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с семью голами.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» после 21-го поединка испанского первенства набрала 25 очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда находится на 13-й позиции и на пять баллов опережает зону вылета (18-20-я места), а также на семь пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 21-го тура национального первенства галисийский клуб на чужом поле разошелся миром с «Алавесом» (1:1).

Перед этим в 20-м туре испанского первенства «Сельта» на своем поле осталась без очков, потерпев поражение от «Атлетика» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Альфон Гонсалес и Яго Аспас, дисквалифицированы — Маркос Алонсо, Уго Альварес и Оскар Мингеса.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Это свидетельствует о плохой форме гостей, которые только в прошлом туре прервали серию неудач, что рискует не позволить им сыграть даже вничью, особенно на чужом поле против борца за выживание.

Яго Аспас, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Валенсия» выиграла

в четырех из пяти последних матчей «Сельты» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Сельты» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.15, победа «Сельты» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Сельты».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30