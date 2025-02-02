2 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Атлетик». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» всего на 2 очка отстает от идущей шестой «Мальорки». А вот отличилась команда лишь 23 забитыми мячами в 21 матче Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Севильцы с минимальным счетом одолели «Мальорку».

А вот до того команда сенсационно уступила «Алавесу» (1:3). При этом поединок с «Барселоной» завершился форменным провалом (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бетис» забил 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Пабло Форналс, Джованни Ло Селсо, Рикардо Родригес, Юссуф Сабали — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы крепки, вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении. Плюс проблемы с реализацией никуда не испарились.

Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Бетис» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках с басками севильцы по разу победили и сыграли вничью.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски привычно бьются за высокие места. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Атлетик» скромно атакует, отличившись всего 31 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 18 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Баски в Лиге Европы переиграли «Викторию» Пльзень (3:1).

До того команда не сумела переиграть «Леганес» (0:0). Да и поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Иньиго Руис — травмирован.

Состояние команды: Баски пытаются удержаться в зоне Лиги чемпионов. Гандикап от пятой строчки составляет 6 очков.

При этом «Атлетик» в среднем забивает чаще гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают подняться повыше в таблице.

Баски традиционно имеют весьма ненадежные тылы. Вот только команда все никак не может добиться стабильности своих результатов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Баски привычно намереваются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Баски в среднем пропускают реже гола за матч

«Бетис» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Атлетик» уже полтора года не обыгрывает севильцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Атлетик» явно постарается закрепиться в первой четверке, и вполне способен преуспеть в игре вторым номером.

Номинальные гости выглядят монолитнее севильцев, которые на данном этапе явно не преуспевают.

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20