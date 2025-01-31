Коньяспор
Бодрум
«Коньяспор»
Турнирное положение: «Бело-зелёные» бьются за выживание в Суперлиге. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Коньяспор» на 5 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 24 забитыми мячами в 20 матчах чемпионата.
Коньяспор — Бодрум: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бело-зелёные» минимально уступили «Галатасараю».
А вот до того команда подписала мировую с «Касымпашой» (3:3). При этом поединок с «Фенербахче» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коньяспор» забил 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Педро — травмирован.
Состояние команды: «Коньяспор» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.
Матчи с «Бодрумспором» для команды традиционно складываются сложно. Из двух очных поединков «Коньяспор» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда твердо намерена отдалиться от зоны вылета.
«Бодрумспор»
Турнирное положение: Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Бодрумспор» слабовато атакует, отличившись всего 14 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 20 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она с минимальным счетом уступила «Эюпспору».
До того команда подписала мировую с «Газиантепом» (0:0). А вот поединок с «Бешикташем» завершился досадным поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бодрумспор» расписал 3 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Али Айтемур, Педро Бражау — травмированы.
Состояние команды: Бодрумцы переживают непростой этап. Команда не побеждает 6 матчей кряду.
При этом «Бодрумспор» в среднем забивает реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают команде подняться из опасной зоны.
Бодрумцы на 5 очков отстают от спасительной 15 позиции. Причем в случае победы в этой встрече отрыв сократится до двух пунктов.
Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.
Статистика для ставок
- Бодрумцы в среднем забивают реже гола за матч
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Бодрумспор» не забивал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коньяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
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Прогноз: «Коньяспор» выглядит сильнее соперника, плюс намерен отдалиться от опасной зоны.
Номинальные хозяева всеми силами пытаются оторваться от зоны вылета, и уж точно будут активны в атаке.
Ставка: Победа «Коньяспора» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20