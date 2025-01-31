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    «Бодрумспору» очков не видать?!

    «Коньяспор» — «Бодрумспор». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Суперлига, 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Бодрумспор»
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    «Бодрумспор»
    31 января в 22-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Бодрумспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Бодрумспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 31 Января 2025 года

    Коньяспор

  • Конья
    •  Коньяспор 20:00 Бодрум

    Бодрум

  • Бодрум
    •

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «Бело-зелёные» бьются за выживание в Суперлиге. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Коньяспор» на 5 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 24 забитыми мячами в 20 матчах чемпионата.

    Коньяспор — Бодрум: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бело-зелёные» минимально уступили «Галатасараю».

    А вот до того команда подписала мировую с «Касымпашой» (3:3). При этом поединок с «Фенербахче» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коньяспор» забил 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Педро — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коньяспор» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

    Матчи с «Бодрумспором» для команды традиционно складываются сложно. Из двух очных поединков «Коньяспор» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда твердо намерена отдалиться от зоны вылета.

    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Бодрумспор» слабовато атакует, отличившись всего 14 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 20 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она с минимальным счетом уступила «Эюпспору».

    До того команда подписала мировую с «Газиантепом» (0:0). А вот поединок с «Бешикташем» завершился досадным поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бодрумспор» расписал 3 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Али Айтемур, Педро Бражау — травмированы.

    Состояние команды: Бодрумцы переживают непростой этап. Команда не побеждает 6 матчей кряду.

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    При этом «Бодрумспор» в среднем забивает реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают команде подняться из опасной зоны.

    Бодрумцы на 5 очков отстают от спасительной 15 позиции. Причем в случае победы в этой встрече отрыв сократится до двух пунктов.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Бодрумцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Бодрумспор» не забивал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коньяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: «Коньяспор» выглядит сильнее соперника, плюс намерен отдалиться от опасной зоны.

    Номинальные хозяева всеми силами пытаются оторваться от зоны вылета, и уж точно будут активны в атаке.

    Ставка: Победа «Коньяспора» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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