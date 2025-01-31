31 января в 22-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Бодрумспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Бодрумспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Бело-зелёные» бьются за выживание в Суперлиге. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Коньяспор» на 5 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 24 забитыми мячами в 20 матчах чемпионата.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бело-зелёные» минимально уступили «Галатасараю».

А вот до того команда подписала мировую с «Касымпашой» (3:3). При этом поединок с «Фенербахче» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коньяспор» забил 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Педро — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коньяспор» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

Матчи с «Бодрумспором» для команды традиционно складываются сложно. Из двух очных поединков «Коньяспор» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда твердо намерена отдалиться от зоны вылета.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Бодрумспор» слабовато атакует, отличившись всего 14 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она с минимальным счетом уступила «Эюпспору».

До того команда подписала мировую с «Газиантепом» (0:0). А вот поединок с «Бешикташем» завершился досадным поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бодрумспор» расписал 3 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Али Айтемур, Педро Бражау — травмированы.

Состояние команды: Бодрумцы переживают непростой этап. Команда не побеждает 6 матчей кряду.

При этом «Бодрумспор» в среднем забивает реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают команде подняться из опасной зоны.

Бодрумцы на 5 очков отстают от спасительной 15 позиции. Причем в случае победы в этой встрече отрыв сократится до двух пунктов.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

Бодрумцы в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Бодрумспор» не забивал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коньяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Коньяспор» выглядит сильнее соперника, плюс намерен отдалиться от опасной зоны.

Номинальные хозяева всеми силами пытаются оторваться от зоны вылета, и уж точно будут активны в атаке.

Ставка: Победа «Коньяспора» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20