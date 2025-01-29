29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Жирона» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: Каталонцы в нынешней Лиге чемпионов откровенно провалились. Нынче команда пребывает на 31 месте турнирной таблицы.

При этом «Жирона» в 7 турах набрала всего 3 очка. А вот атака команды явно выглядит не лучшим образом, настреляв всего 4 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке турнира каталонцы потерпели поражение. Команда уступила «Милану» (0:1).

При этом «Жирона» чуть позже проиграла «Райо Вальекано» (1:2). А вот до того команда досадным образом проиграла «Севилье» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Каталонцы ныне переживают непростой период. Да и турнирная мотивация в Лиге чемпионов уже потеряна.

Вообще, «Жирона» пропускает в среднем чаще гола за матч. В 7 поединках основного раунда главного турнира Старого Света каталонцы пропустили 11 мячей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться напоследок хлопнуть дверью. Каталонцы намерены зацепиться хотя бы за один зачетный балл.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота «пушкари» пропустили всего 2 гола.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла победить. «Канониры» минимально одолели «Вулверхэмптон».

При этом до того команда уверенно переиграла загребское «Динамо» (3:0). Вот только поединок с «Астон Виллой» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при всего 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лондонцы довольно надежны в обороне. Да и в Лиге чемпионов команда Микеля Артеты пропустила всего 2 мяча.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 6 зачетных баллов.

В кадровом плане «Арсенал» выглядит весьма выгодно. В этом поединке «канониры» смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Лондонцы не должны испытать сложностей в матче с немотивированным оппонентом.

Статистика для ставок

Каталонцы в среднем забивают реже гола за матч

Лондонцы в Лиге чемпионов забивают в среднем 2 гола за матч

«Арсенал» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Канониры» весьма прилично атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.

«Арсенал» выглядит сильнее утратившего турнирную мотивацию соперника, и наверняка начнет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10