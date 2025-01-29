29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Шахтер» Донецк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д в 7 турах набрала 12 очков. А вот атака команды привычно выглядит весьма уверенно, настреляв 19 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке дортмундцы потеряли два очка. Команда не сумела одолеть «Вердер» (2:2).

При этом «Боруссия» Д чуть ранее уступила «Болонье» (1:2). А вот до того команда проиграла еще и крепкому «Айнтрахту» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Никлас Зюле, Феликс Нмеча — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Дортмундцы ныне переживают крайне сложный период. В Лиге чемпионов команда всеми силами постарается подняться в первую восьмерку.

Вообще, «Боруссия» Д традиционно успешно противостоит «горнякам». Из четырех очных поединков немцы выиграли трижды при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Да и пора бы дортмундцам возвращаться на победный путь.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: Дончане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 27 месте турнирной таблицы.

Причем «Шахтер» Донецк в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота дончане пропустили 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дончане нанесли поражение «Бресту» (2:0).

При этом до того команда переиграла «Лудогорец» (4:0). Плюс поединок с софийским ЦСКА завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Дончане довольно ненадежны в обороне. Хотя в трех своих последних поединках команда Марино Пушича не пропускала.

В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 10 зачетных баллов.

В кадровом плане «Шахтер» Донецк выглядит довольно выгодно. А вот атака команды в Лиге чемпионов не блистает, забивая в среднем раз за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Дончане будут искать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Дортмундцы в Лиге чемпионов в среднем забивают почти 3 гола за матч

Дончане в Лиге чемпионов забивают в среднем гол за матч

«Шахтер» Донецк победил и не пропустил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Дортмундцы весьма прилично атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.

«Горняки» в Лиге чемпионов отнюдь не преуспевают в плане реализации, вот и в этом поединке вряд ли поразят ворота немцев.

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.63