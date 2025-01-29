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    Одни забьют, другие — нет?!

    «Боруссия» Д — «Шахтер» Донецк. Хозяевам нужна победа, но какая ставка окажется выгоднее? Ответ — в прогнозе на футбол 29 января с коэффициентами 2.00 и 2.63

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Шахтер» Донецк
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    Марсель Забитцер
    29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Шахтер» Донецк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Шахтёр Д

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» Д в 7 турах набрала 12 очков. А вот атака команды привычно выглядит весьма уверенно, настреляв 19 мячей.

    Боруссия Д — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке дортмундцы потеряли два очка. Команда не сумела одолеть «Вердер» (2:2).

    При этом «Боруссия» Д чуть ранее уступила «Болонье» (1:2). А вот до того команда проиграла еще и крепкому «Айнтрахту» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Никлас Зюле, Феликс Нмеча — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Дортмундцы ныне переживают крайне сложный период. В Лиге чемпионов команда всеми силами постарается подняться в первую восьмерку.

    Вообще, «Боруссия» Д традиционно успешно противостоит «горнякам». Из четырех очных поединков немцы выиграли трижды при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Да и пора бы дортмундцам возвращаться на победный путь.

    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: Дончане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 27 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шахтер» Донецк в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота дончане пропустили 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дончане нанесли поражение «Бресту» (2:0).

    При этом до того команда переиграла «Лудогорец» (4:0). Плюс поединок с софийским ЦСКА завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Дончане довольно ненадежны в обороне. Хотя в трех своих последних поединках команда Марино Пушича не пропускала.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 10 зачетных баллов.

    В кадровом плане «Шахтер» Донецк выглядит довольно выгодно. А вот атака команды в Лиге чемпионов не блистает, забивая в среднем раз за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Дончане будут искать свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Дортмундцы в Лиге чемпионов в среднем забивают почти 3 гола за матч

    • Дончане в Лиге чемпионов забивают в среднем гол за матч

    • «Шахтер» Донецк победил и не пропустил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Дортмундцы весьма прилично атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.

    «Горняки» в Лиге чемпионов отнюдь не преуспевают в плане реализации, вот и в этом поединке вряд ли поразят ворота немцев.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.63

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    «Боруссия» Д — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.01.2025. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
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