Боруссия Д
Шахтёр Д
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» Д в 7 турах набрала 12 очков. А вот атака команды привычно выглядит весьма уверенно, настреляв 19 мячей.
Боруссия Д — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке дортмундцы потеряли два очка. Команда не сумела одолеть «Вердер» (2:2).
При этом «Боруссия» Д чуть ранее уступила «Болонье» (1:2). А вот до того команда проиграла еще и крепкому «Айнтрахту» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Никлас Зюле, Феликс Нмеча — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Дортмундцы ныне переживают крайне сложный период. В Лиге чемпионов команда всеми силами постарается подняться в первую восьмерку.
Вообще, «Боруссия» Д традиционно успешно противостоит «горнякам». Из четырех очных поединков немцы выиграли трижды при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Да и пора бы дортмундцам возвращаться на победный путь.
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: Дончане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 27 месте турнирной таблицы.
Причем «Шахтер» Донецк в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота дончане пропустили 13 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дончане нанесли поражение «Бресту» (2:0).
При этом до того команда переиграла «Лудогорец» (4:0). Плюс поединок с софийским ЦСКА завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Дончане довольно ненадежны в обороне. Хотя в трех своих последних поединках команда Марино Пушича не пропускала.
В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 10 зачетных баллов.
В кадровом плане «Шахтер» Донецк выглядит довольно выгодно. А вот атака команды в Лиге чемпионов не блистает, забивая в среднем раз за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Дончане будут искать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Дортмундцы в Лиге чемпионов в среднем забивают почти 3 гола за матч
- Дончане в Лиге чемпионов забивают в среднем гол за матч
- «Шахтер» Донецк победил и не пропустил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
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- 1.96Манчестер Сити — Брюгге: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Дортмундцы весьма прилично атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.
«Горняки» в Лиге чемпионов отнюдь не преуспевают в плане реализации, вот и в этом поединке вряд ли поразят ворота немцев.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.63