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    Толкнет ли «Блэкберн» в зону вылета «Портсмут»?

    «Блэкберн» — «Портсмут». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 15 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Портсмут»
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    Оуэн Бэк («Блэкберн»)
    15 января в отложенном матче 16-го тура второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Блэкберн» и «Портсмут». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Января 2025 года

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Портсмут

    Портсмут

  • Англия. Чемпионшип
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    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Блэкберн» по итогам 25-ти туров английского Чемпионшипа находится рядом с зоной плей-офф за выход в АПЛ (топ-6).

    Команда лишь на один балл отстает от зоны стыковых поединков за повышение в классе, а также на два очка опережает своего ближайшего преследователя.

    Блэкберн Роверс — Портсмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на чужом поле одержал победу над «Мидлсбро» (1:0).

    Ранее «Бродяги» в рамках 26-го тура второго английского дивизиона потерпели поражение, когда на своем поле уступили «Бернли» с минимальным счетом — 0:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Сигурдссон, Хеджес, Козьер-Дюберри, Картер, Охаси, Трэвис, Уортон, Пикеринг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Блэкберн» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля все же позволяют ему рассчитывать на успех.

    Юки Охаси, который травмирован — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

    «Портсмут»

    Турнирное положение: «Портсмут» по итогам 24-х поединков английского Чемпионшипа находится на 21-й позиции внизу турнирной таблицы.

    Команда только по дополнительным показателям опережает зону вылета (22-24-я строчки), поэтому все еще рискует понизиться в классе — в Лигу 1.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на чужом поле потерпел поражение от «Уикома» (0:2).

    Перед этим в 26-м туре второго английского дивизиона «Помпи» также остались ни с чем, когда проиграли «Сандерленду» с минимальным результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Арчер, Блэр, О'Махоуни, Фаррелл, Пул, Шонесси, Йенги, Боуэт, дисквалифицирован — Пэк.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Портсмут» четырежды проиграл при одной победе.

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    Такая форма говорит о низких шансах гостей даже не на победу, а на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также то, что игра состоится на его поле.

    Каллум Ланг — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Блэкберна» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Портсмута» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Портсмута» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.80, победа «Портсмута» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их девяти из 10-ти последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних поединках «Портсмута».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20

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    «Блэкберн» — «Портсмут»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Толкнет ли «Блэкберн» в зону вылета «Портсмут»?
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