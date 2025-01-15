15 января в отложенном матче 16-го тура второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Блэкберн» и «Портсмут». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Блэкберн» по итогам 25-ти туров английского Чемпионшипа находится рядом с зоной плей-офф за выход в АПЛ (топ-6).

Команда лишь на один балл отстает от зоны стыковых поединков за повышение в классе, а также на два очка опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на чужом поле одержал победу над «Мидлсбро» (1:0).

Ранее «Бродяги» в рамках 26-го тура второго английского дивизиона потерпели поражение, когда на своем поле уступили «Бернли» с минимальным счетом — 0:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Сигурдссон, Хеджес, Козьер-Дюберри, Картер, Охаси, Трэвис, Уортон, Пикеринг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Блэкберн» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля все же позволяют ему рассчитывать на успех.

Юки Охаси, который травмирован — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Портсмут» по итогам 24-х поединков английского Чемпионшипа находится на 21-й позиции внизу турнирной таблицы.

Команда только по дополнительным показателям опережает зону вылета (22-24-я строчки), поэтому все еще рискует понизиться в классе — в Лигу 1.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на чужом поле потерпел поражение от «Уикома» (0:2).

Перед этим в 26-м туре второго английского дивизиона «Помпи» также остались ни с чем, когда проиграли «Сандерленду» с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Арчер, Блэр, О'Махоуни, Фаррелл, Пул, Шонесси, Йенги, Боуэт, дисквалифицирован — Пэк.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Портсмут» четырежды проиграл при одной победе.

Такая форма говорит о низких шансах гостей даже не на победу, а на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также то, что игра состоится на его поле.

Каллум Ланг — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Блэкберна» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Портсмута» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Портсмута» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.80, победа «Портсмута» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их девяти из 10-ти последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних поединках «Портсмута».

Ставка: только одна команда забьет за 2.20