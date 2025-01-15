Блэкберн Роверс
Портсмут
«Блэкберн»
Турнирное положение: «Блэкберн» по итогам 25-ти туров английского Чемпионшипа находится рядом с зоной плей-офф за выход в АПЛ (топ-6).
Команда лишь на один балл отстает от зоны стыковых поединков за повышение в классе, а также на два очка опережает своего ближайшего преследователя.
Блэкберн Роверс — Портсмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на чужом поле одержал победу над «Мидлсбро» (1:0).
Ранее «Бродяги» в рамках 26-го тура второго английского дивизиона потерпели поражение, когда на своем поле уступили «Бернли» с минимальным счетом — 0:1.
Не сыграют: травмированы — Сигурдссон, Хеджес, Козьер-Дюберри, Картер, Охаси, Трэвис, Уортон, Пикеринг, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Блэкберн» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля все же позволяют ему рассчитывать на успех.
Юки Охаси, который травмирован — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.
«Портсмут»
Турнирное положение: «Портсмут» по итогам 24-х поединков английского Чемпионшипа находится на 21-й позиции внизу турнирной таблицы.
Команда только по дополнительным показателям опережает зону вылета (22-24-я строчки), поэтому все еще рискует понизиться в классе — в Лигу 1.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на чужом поле потерпел поражение от «Уикома» (0:2).
Перед этим в 26-м туре второго английского дивизиона «Помпи» также остались ни с чем, когда проиграли «Сандерленду» с минимальным результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Арчер, Блэр, О'Махоуни, Фаррелл, Пул, Шонесси, Йенги, Боуэт, дисквалифицирован — Пэк.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Портсмут» четырежды проиграл при одной победе.
Такая форма говорит о низких шансах гостей даже не на победу, а на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также то, что игра состоится на его поле.
Каллум Ланг — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с девятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Блэкберна» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Портсмута» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Портсмута» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.80, победа «Портсмута» — в 4.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их девяти из 10-ти последних домашних поединков.
При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних поединках «Портсмута».
Ставка: только одна команда забьет за 2.20