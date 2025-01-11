В рамках третьего раунда Кубка Англии «Борнмут» на своем поле примет «Вест Бромвич». Поединок пройдет 11 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Вест Бромвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 20-ти поединков АПЛ занимает седьмую позицию, лишь на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-5), а также на три балла — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Вишни» в домашних стенах одержали победу над «Эвертоном» (1:0).

Перед этим в 19-м туре главного английского дивизиона коллектив в чужих стенах потерял очки, сыграв в результативную ничью с «Фулхэмом» со счетом 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на АПЛ, «Борнмут» ни разу не проиграл, но выиграл лишь дважды в пяти последних матчах.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если преимущество в классе, а также фактор своего поля, тем не менее, их ожидает крепкий соперник.

Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в АПЛ с шестью голами.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич Альбион», как и соперник, в данном поединке только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 26-ти туров второго дивизиона (Чемпионшип) занимает шестую позицию в зоне плей-офф за выход в Премьер-лигу с отрывом в один балл от седьмого места вне данной зоны.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле потерял очки против «Суонси» (1:1).

Перед этим в 25-м туре Чемпионшипа коллектив уже набрал максимум очков, когда в домашних стенах сумел крупно переиграть «Престон» — 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на первенство второго дивизиона Англии, «Вест Бромвич» не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, однако с учетом явно превосходящего в классе соперника и фактора чужого поля, сделать это им будет сложно.

Джош Маджа — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Борнмута» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Вест Бромвича» забивали обе команды

в трех последних матчах «Вест Бромвич» не проиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их пяти последних выездных поединках.