Борнмут
Вест Бромвич
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.
Команда по итогам 20-ти поединков АПЛ занимает седьмую позицию, лишь на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-5), а также на три балла — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Борнмут — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Вишни» в домашних стенах одержали победу над «Эвертоном» (1:0).
Перед этим в 19-м туре главного английского дивизиона коллектив в чужих стенах потерял очки, сыграв в результативную ничью с «Фулхэмом» со счетом 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на АПЛ, «Борнмут» ни разу не проиграл, но выиграл лишь дважды в пяти последних матчах.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если преимущество в классе, а также фактор своего поля, тем не менее, их ожидает крепкий соперник.
Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в АПЛ с шестью голами.
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: «Вест Бромвич Альбион», как и соперник, в данном поединке только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.
Команда по итогам 26-ти туров второго дивизиона (Чемпионшип) занимает шестую позицию в зоне плей-офф за выход в Премьер-лигу с отрывом в один балл от седьмого места вне данной зоны.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле потерял очки против «Суонси» (1:1).
Перед этим в 25-м туре Чемпионшипа коллектив уже набрал максимум очков, когда в домашних стенах сумел крупно переиграть «Престон» — 3:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на первенство второго дивизиона Англии, «Вест Бромвич» не проиграл при двух ничьих и одной победе.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, однако с учетом явно превосходящего в классе соперника и фактора чужого поля, сделать это им будет сложно.
Джош Маджа — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 12-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Борнмута» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах «Вест Бромвича» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Вест Бромвич» не проиграл.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
- 1.85Нант — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.45Боруссия Д — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.97Астон Вилла — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в двух из четырех последних матчей «Вест Бромвича».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в двух из четырех последних матчей «Вест Бромвича».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20