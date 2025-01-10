Гранада
Бургос
«Гранада»
Турнирное положение: Андалусцы на текущий момент в таблице Сегунды идут на седьмой позиции, имея в своем активе 33 зачетных пунктов и проигрывает зоне плей-офф только по дополнительным показателям.
«Гранада» добилась девяти викторий, шесть раз сыграла вничью и шесть игр проиграла, разница мячей составляет 35:27.
Гранада — Бургос: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» на выезде расписали мировую с «Эйбаром» со счетом 1:1, а игровым днем ранее они в родных стенах разгромили «Картахену» со счетом 4:1. В начале этого года они успели отыграть в 1/16 финала Кубка Испании, проиграв там в овертайме «Хетафе» — 0:1 ОТ.
Не сыграют: Мартин Онгла будет отбывать дисквалификацию.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Гранада» в отрезке своих семи предыдущих матчей во всех турнирах отпраздновала две виктории, два поединка еще свела миром и дважды терпела фиаско, оба раза уступив в гостевых встречах.
До этого же периода она выиграла два матча кряду, а еще ранее уступила в двух встречах подряд. И стоит отметить, что в новом чемпионате «Гранада» забивала в 20 из 23 проведенных игр.
«Бургос»
Турнирное положение: Данный коллектив с 26 пунктами находится на 16 строке в таблице и всего на пять баллов опережает зону вылета.
«Бургос» выиграл семь встреч из 21 проведенной, пять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 18:25.
Последние матчи: Первый круг «бело-черные» закончили домашней минимальной викторией над аутсайдером «Тенерифе» со счетом 1:0. А перед этим поединком они поочередно поделили очки на своем поле с «Малагой» 0:0 и в гостях с «Кадисом» 1:1.
Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: Сейчас у «Бургоса» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив расписал два мировых результата и отпраздновал две виктории, оба раза победив дома по 1:0 у аутсайдеров лиги. А вот до этого периода команда проиграла пять встреч в различных турнирах и раз победила. Непосредственно в Сегунде за это время она отпраздновала одну победу в родных стенах и четыре раза уступала.
Статистика для ставок
- На своем поле «Гранада» выиграла три из четырех предыдущих встреч при одной мировой
- У «Бургоса» в гостях в Сегунде 7-матчевая серия без побед, в которой было шесть проигрышей
- В истории противостояний этих клубов три очных матча, два из которых выиграла «Гранада» и раз состоялась мировая
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Гранаду» букмекеры дают коэффициент 1.82. Ничья оценена в 3.40, а победа «Бургоса» оценена в 4.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.69 соответственно.
- 2.08Реал — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90ПАОК — АЕК: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.85Аль-Наср — Аль-Ахдуд: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Прогнозируем, что на своем поле один из претендентов на повышение в классе обыграет команду из нижней части таблицы, с которой к тому же имеет отличную статистику.
Рекомендуемая ставка: победа «Гранады» за 1.82.
Прогноз: И также прогнозируем еще здесь то, что хозяева поля смогут отправить в ворота соперника больше одного забитого мяча.
Ставка: ИТ «Гранады» больше 1,5 за 2.00.