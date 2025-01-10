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    Поднимется ли «Гранада» в зону плей-офф?

    «Гранада» — «Бургос». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Бургос»
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    «Гранада»
    «Гранада» в родных стенах сразится с «Бургасом» в 22-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 10 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гранада» — «Бургос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Января 2025 года

    Гранада

  • Гранада
    •  Гранада 22:30 Бургос

    Бургос

  • Испания. Сегунда
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    «Гранада»

    Турнирное положение: Андалусцы на текущий момент в таблице Сегунды идут на седьмой позиции, имея в своем активе 33 зачетных пунктов и проигрывает зоне плей-офф только по дополнительным показателям.

    «Гранада» добилась девяти викторий, шесть раз сыграла вничью и шесть игр проиграла, разница мячей составляет 35:27.

    Гранада — Бургос: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» на выезде расписали мировую с «Эйбаром» со счетом 1:1, а игровым днем ранее они в родных стенах разгромили «Картахену» со счетом 4:1. В начале этого года они успели отыграть в 1/16 финала Кубка Испании, проиграв там в овертайме «Хетафе» — 0:1 ОТ.

    Не сыграют: Мартин Онгла будет отбывать дисквалификацию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Гранада» в отрезке своих семи предыдущих матчей во всех турнирах отпраздновала две виктории, два поединка еще свела миром и дважды терпела фиаско, оба раза уступив в гостевых встречах.

    До этого же периода она выиграла два матча кряду, а еще ранее уступила в двух встречах подряд. И стоит отметить, что в новом чемпионате «Гранада» забивала в 20 из 23 проведенных игр.

    «Бургос»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 26 пунктами находится на 16 строке в таблице и всего на пять баллов опережает зону вылета.

    «Бургос» выиграл семь встреч из 21 проведенной, пять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 18:25.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Первый круг «бело-черные» закончили домашней минимальной викторией над аутсайдером «Тенерифе» со счетом 1:0. А перед этим поединком они поочередно поделили очки на своем поле с «Малагой» 0:0 и в гостях с «Кадисом» 1:1.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Бургоса» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив расписал два мировых результата и отпраздновал две виктории, оба раза победив дома по 1:0 у аутсайдеров лиги. А вот до этого периода команда проиграла пять встреч в различных турнирах и раз победила. Непосредственно в Сегунде за это время она отпраздновала одну победу в родных стенах и четыре раза уступала.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Гранада» выиграла три из четырех предыдущих встреч при одной мировой

    • У «Бургоса» в гостях в Сегунде 7-матчевая серия без побед, в которой было шесть проигрышей

    • В истории противостояний этих клубов три очных матча, два из которых выиграла «Гранада» и раз состоялась мировая

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Гранаду» букмекеры дают коэффициент 1.82. Ничья оценена в 3.40, а победа «Бургоса» оценена в 4.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.69 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что на своем поле один из претендентов на повышение в классе обыграет команду из нижней части таблицы, с которой к тому же имеет отличную статистику.

    Рекомендуемая ставка: победа «Гранады» за 1.82.

    Прогноз: И также прогнозируем еще здесь то, что хозяева поля смогут отправить в ворота соперника больше одного забитого мяча.

    Ставка: ИТ «Гранады» больше 1,5 за 2.00.

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    «Гранада» — «Бургос»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Гранада» в зону плей-офф?
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