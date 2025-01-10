«Гранада» в родных стенах сразится с «Бургасом» в 22-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 10 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гранада» — «Бургос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гранада»

Турнирное положение: Андалусцы на текущий момент в таблице Сегунды идут на седьмой позиции, имея в своем активе 33 зачетных пунктов и проигрывает зоне плей-офф только по дополнительным показателям.

«Гранада» добилась девяти викторий, шесть раз сыграла вничью и шесть игр проиграла, разница мячей составляет 35:27.

Гранада — Бургос: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.773.354.40Бонус€300

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» на выезде расписали мировую с «Эйбаром» со счетом 1:1, а игровым днем ранее они в родных стенах разгромили «Картахену» со счетом 4:1. В начале этого года они успели отыграть в 1/16 финала Кубка Испании, проиграв там в овертайме «Хетафе» — 0:1 ОТ.

Не сыграют: Мартин Онгла будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Гранада» в отрезке своих семи предыдущих матчей во всех турнирах отпраздновала две виктории, два поединка еще свела миром и дважды терпела фиаско, оба раза уступив в гостевых встречах.

До этого же периода она выиграла два матча кряду, а еще ранее уступила в двух встречах подряд. И стоит отметить, что в новом чемпионате «Гранада» забивала в 20 из 23 проведенных игр.

«Бургос»

Турнирное положение: Данный коллектив с 26 пунктами находится на 16 строке в таблице и всего на пять баллов опережает зону вылета.

«Бургос» выиграл семь встреч из 21 проведенной, пять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 18:25.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Первый круг «бело-черные» закончили домашней минимальной викторией над аутсайдером «Тенерифе» со счетом 1:0. А перед этим поединком они поочередно поделили очки на своем поле с «Малагой» 0:0 и в гостях с «Кадисом» 1:1.

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Сейчас у «Бургоса» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив расписал два мировых результата и отпраздновал две виктории, оба раза победив дома по 1:0 у аутсайдеров лиги. А вот до этого периода команда проиграла пять встреч в различных турнирах и раз победила. Непосредственно в Сегунде за это время она отпраздновала одну победу в родных стенах и четыре раза уступала.

Статистика для ставок

На своем поле «Гранада» выиграла три из четырех предыдущих встреч при одной мировой

У «Бургоса» в гостях в Сегунде 7-матчевая серия без побед, в которой было шесть проигрышей

В истории противостояний этих клубов три очных матча, два из которых выиграла «Гранада» и раз состоялась мировая

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Гранаду» букмекеры дают коэффициент 1.82. Ничья оценена в 3.40, а победа «Бургоса» оценена в 4.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.69 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что на своем поле один из претендентов на повышение в классе обыграет команду из нижней части таблицы, с которой к тому же имеет отличную статистику.

Рекомендуемая ставка: победа «Гранады» за 1.82.

Прогноз: И также прогнозируем еще здесь то, что хозяева поля смогут отправить в ворота соперника больше одного забитого мяча.

Ставка: ИТ «Гранады» больше 1,5 за 2.00.