ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенОсимхен, Мактоминей и еще 13 лучших трансферов первой части европейского сезона 2024/25 Джек ГрилишТалант, превратившийся в призрака. Как «Манчестер Сити» разрушил карьеру Грилиша «Барселона»«Атлетик» — «Барселона» 0:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Команда Джеррарда начнет без прелюдий

    «Аль-Иттифак» — «Аль-Хулуд». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 10 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттифак» — «Аль-Хулуд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стивен Джеррард
    10 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Хулуд». Начало игры — в 17:40 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Хулуд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 10 Января 2025 года

    Аль-Иттифак

  • Эд-Даммам
    •  Аль-Иттифак 17:40 Аль-Холуд

    Аль-Холуд

  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •

    «Аль-Иттифак»

    Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках. На текущий момент она расположилась на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

    При этом «Аль-Иттифак» слабовато атакует, отличившись всего 11 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Иттифак» переиграл «Аль-Халидж» (2:1).

    При этом до того команда учинила разгром «Аль-Араби» (5:0). А вот поединок с «Аль-Иттихадом» завершился болезненным поражением (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Иттифак» забил 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Иттифак» всего на 6 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. Зато команда Стивена Джеррарда выиграла в 2 своих последних матчах.

    При этом «Аль-Иттифак» просто обязан обыгрывать одного из аутсайдеров. Плюс команда Джеррарда постепенно прибавляет.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и соперник пропускает довольно-таки часто.

    «Аль-Хулуд»

    Турнирное положение: «Аль-Хулуд» в текущем сезоне выступает неудачно. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Хулуд» настрелял 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 13 поединках.

  • Их осталось четверо. Кто больше всего нуждается в победе в Кубке лиги
  • Для кого-то победа в скромном Кубке лиги может стать спасением сезона
  • 07/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Команда по всем статьям уступила «Аль-Кадисии» (0:3).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Ахдуду» (2:1). А вот поединок с «Дамаком» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хулуд» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Хулуд» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда всего на один зачетный балл опережает зону вылета.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Аль-Хулуд» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои почти 2 раза за матч.

    Зато команда выиграла в своем последнем выездном матче. Да и в этом поединке она явно будет действовать вторым номером.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и соперника сложно назвать беспроблемным.

    Статистика для ставок

    • Команда Джеррарда в среднем забивает реже раза за матч

    • «Аль-Иттифак» победил в 2 своих последних поединках

    • «Аль-Хулуд» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттифак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Аль-Иттифак» постепенно прибавляет, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Аль-Хулуд» нынче нестабилен, да и оборона команды нередко совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Аль-Иттифака» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Вехда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лада — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Газиантеп — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПАОК — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касымпаша — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Беерсхот — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фулхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Иттифак» — «Аль-Хулуд»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на футбол. Команда Джеррарда начнет без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры