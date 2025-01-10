10 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Хулуд». Начало игры — в 17:40 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Хулуд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках. На текущий момент она расположилась на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

При этом «Аль-Иттифак» слабовато атакует, отличившись всего 11 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Иттифак» переиграл «Аль-Халидж» (2:1).

При этом до того команда учинила разгром «Аль-Араби» (5:0). А вот поединок с «Аль-Иттихадом» завершился болезненным поражением (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Иттифак» забил 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттифак» всего на 6 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. Зато команда Стивена Джеррарда выиграла в 2 своих последних матчах.

При этом «Аль-Иттифак» просто обязан обыгрывать одного из аутсайдеров. Плюс команда Джеррарда постепенно прибавляет.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и соперник пропускает довольно-таки часто.

«Аль-Хулуд»

Турнирное положение: «Аль-Хулуд» в текущем сезоне выступает неудачно. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Хулуд» настрелял 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 13 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Команда по всем статьям уступила «Аль-Кадисии» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Аль-Ахдуду» (2:1). А вот поединок с «Дамаком» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хулуд» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хулуд» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда всего на один зачетный балл опережает зону вылета.

При этом «Аль-Хулуд» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои почти 2 раза за матч.

Зато команда выиграла в своем последнем выездном матче. Да и в этом поединке она явно будет действовать вторым номером.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и соперника сложно назвать беспроблемным.

Статистика для ставок

Команда Джеррарда в среднем забивает реже раза за матч

«Аль-Иттифак» победил в 2 своих последних поединках

«Аль-Хулуд» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттифак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Аль-Иттифак» постепенно прибавляет, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Аль-Хулуд» нынче нестабилен, да и оборона команды нередко совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Аль-Иттифака» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25