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    Одни забьют, другие — нет

    «Сент-Этьен» — «Реймс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Реймс»
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    Зурико Давиташвили
    4 января в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Реймс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Января 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Кубок
    •  Сент-Этьен 19:00 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зеленые» бьются за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сент-Этьен» слабовато атакует, отличившись всего 12 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза.

    Сент-Этьен — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Зеленые» в Кубке Франции разгромно уступили «Марселю» (0:4).

    А вот до того команда проиграла «Тулузе» (1:2). При этом поединок с теми же марсельцами также завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 2 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Зеленые» отстают от спасительной 15 позиции лишь по дополнительным показателям. А вот серия из поражений составляет уже 4 матча.

    Матчи против «Реймса» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Зеленые» постараются прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» в текущем чемпионате бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 10 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.

    Причем «Реймс» настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 18 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Красно-белые» в Кубке страны одолели скромный «Мюциг» (3:1).

    До того «красно-белые» не сумели одолеть «Монако» (0:0). Да и поединок со «Страсбуром» также завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красно-белые» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не забивала в трех последних поединках Лиги 1.

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    При этом «Реймс» не проигрывал в трех своих последних матчах. Зато отставание от искомой 6 позиции измеряется 4 очками.

    Пока что «красно-белые» и близко не демонстрируют всего своего потенциала. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Красно-белые» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» не забивал в 3 последних матчах Лиги 1

    • «Сент-Этьен» проиграл в 4 своих последних поединках

    • «Зеленые» в среднем забивают меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

    Прогноз: «Сент-Этьен» имеет заметные проблемы в плане надежности своих тылов.

    «Красно-белые» в последних матчах явно не преуспевали, так что намерены поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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