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    Напомнит ли «Престон» о неудачах «Уэнсдей»?

    «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    Джош Уиндасс
    29 декабря в 24-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Престон» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2024 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 15:30 Шеффилд Уэнсдей

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Престон»

    Турнирное положение: «Престон» по итогам 23-х туров английского Чемпионшипа находится на 16-й позиции в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда на семь баллов опережает зону вылета (22-24-я строчки), а также на 11 очков отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места).

    Престон Норт Энд — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Халл Сити» (1:0).

    Перед этим «Неуязвимые» потерпели поражение, когда в предыдущем туре в чужих стенах их обидчиком стал «Куинз Парк Рейнджерс» с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Престон» проиграл лишь раз при пяти ничьих и двух победах.

    Это сулит коллективу неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно если учесть, что грядущая игра пройдет на его поле, где он способен отобрать очки у любого соперника.

    Эмиль Риис — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с пятью голами.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» после 23-х стартовых туров английского Чемпионшипа набрал 33 баллов и находится в верхней половине таблицы.

    Команда занимает девятую позицию, отставая на четыре очка от зоны плей-офф за выход в элитный дивизион (3-6-е места), а также на 15 баллов от зоны прямого выхода в АПЛ (1-2 строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле разошелся миром с «Мидлсбро» (3:3).

    Перед этим в 22-м туре второго английского дивизиона «Совы» одержали победу, когда в собственных стенах обыграли «Сток Сити» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированы — Фузир, Хэймер, Палмер и Фэймво, дисквалифицирован — Бернард.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Уэнсдей» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, и уж по крайней мере сулить отличные перспективы сыграть вничью, пусть даже и на чужом поле.

    Джош Уиндасс — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Престона» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних домашних матчей «Престон» сыграл вничью

    • в семи из восьми последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» не проиграл при тотал больше 1,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа «Шеффилд Уэнсдей» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Шеффилд Уэнсдей».

    Ставка: «Шеффилд Уэнсдей» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.45

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    «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Напомнит ли «Престон» о неудачах «Уэнсдей»?
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