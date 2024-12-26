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    «Мидлы» сразу понесутся вперед

    «Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    «Мидлсбро»
    26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 18:00 Шеффилд Уэнсдей

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлы» нынче борются за попадание в стыки. На данный момент команда как раз находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мидлсбро» весьма неплохо атакует, отличившись 38 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз в 22 поединках.

    Мидлсбро — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Мидлы» не смогли обыграть «Плимут» (3:3).

    До того команда сумела переиграть «Миллуолл» (1:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Лидсу» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Мидлсбро» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мидлы» всего на один пункт опережают идущий следом «Уотфорд». Зато в двух своих последних матчах команда не проигрывала.

    Матчи против «Шеффилд Уэнсдей» для команды исторически складываются удачно. В пяти последних очных поединках «Мидлсбро» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены сохранить место в топ-6. Вот только «мидлам» срочно необходимо прибавлять в плане надежности своих тылов.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Совы» также сражаются за попадание в топ-6. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Шеффилд Уэнсдей» в 22 матчах отличился 28 мячами в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Совы» нанесли поражение «Сток Сити» (2:0).

    До того команда сумела переиграть «Оксфорд Юнайтед» (3:1). А вот встреча с «Блэкберном» завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Совы» намерены приблизиться к зоне стыков. Нынче отставание от 6 позиции измеряется всего 3 зачетными баллами.

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    При этом «Шеффилд Уэнсдей» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато в двух своих последних поединках команда добыла уверенные победы.

    «Совы» уже 4 года не могут одолеть «мидлов». В трех последних очных поединках команда добыла лишь одну ничью.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Шеффилд Уэнсдей» вполне будет доволен ничьей.

    Статистика для ставок

    • «Мидлсбро» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Шеффилд Уэнсдей» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее «сов», плюс твёрдо намерены попасть в зону стыков.

    «Мидлсбро» имеет качественный состав, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

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