Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдей
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлы» нынче борются за попадание в стыки. На данный момент команда как раз находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Мидлсбро» весьма неплохо атакует, отличившись 38 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз в 22 поединках.
Мидлсбро — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Мидлы» не смогли обыграть «Плимут» (3:3).
До того команда сумела переиграть «Миллуолл» (1:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Лидсу» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Мидлсбро» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мидлы» всего на один пункт опережают идущий следом «Уотфорд». Зато в двух своих последних матчах команда не проигрывала.
Матчи против «Шеффилд Уэнсдей» для команды исторически складываются удачно. В пяти последних очных поединках «Мидлсбро» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены сохранить место в топ-6. Вот только «мидлам» срочно необходимо прибавлять в плане надежности своих тылов.
«Шеффилд Уэнсдей»
Турнирное положение: «Совы» также сражаются за попадание в топ-6. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Шеффилд Уэнсдей» в 22 матчах отличился 28 мячами в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Совы» нанесли поражение «Сток Сити» (2:0).
До того команда сумела переиграть «Оксфорд Юнайтед» (3:1). А вот встреча с «Блэкберном» завершилась минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Совы» намерены приблизиться к зоне стыков. Нынче отставание от 6 позиции измеряется всего 3 зачетными баллами.
При этом «Шеффилд Уэнсдей» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато в двух своих последних поединках команда добыла уверенные победы.
«Совы» уже 4 года не могут одолеть «мидлов». В трех последних очных поединках команда добыла лишь одну ничью.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Шеффилд Уэнсдей» вполне будет доволен ничьей.
Статистика для ставок
- «Мидлсбро» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч
- Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч
- «Шеффилд Уэнсдей» победил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее «сов», плюс твёрдо намерены попасть в зону стыков.
«Мидлсбро» имеет качественный состав, и уж точно будет максимально активно атаковать с первых минут матча.
Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00