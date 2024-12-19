«Рапид» сыграет против «Копенгагена» в 6-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рапид»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 9 место, набрав 10 очков. Австрийцы уже обеспечили себе место в плей-офф, как минимум в 1/16 финала, но продолжают претендовать на выход в 1/8 финала.

Последние матчи: «Рапид» потерпел первое поражение в основном этапе Лиги конференций, австрийцы уступили кипрской «Омонии» (1:3).

Рапид Вена — Копенгаген: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.603.252.60Бонус€300

Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В основной сетке еврокубка «Рапид» одержал три победы, сыграл один матч вничью и одну встречу проиграл.

«Копенгаген»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 16 строчку в турнирной таблице, набрав 8 очков. Датчане уже пробились в плей-офф, осталось решить с какой стадиии — с 1/16 финала или с 1/8 финала.

Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Копенгаген» одержал победу над «Хартсом» (2:0).

Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.

Состояние команды: В 5 матчах Лиги конференций «Копенгаген» одержал 2 победы, 2 встречи сыграл вничью и 1 проиграл.

Статистика для ставок

«Копенгаген» занимает 16 место в Лиге конференций

«Рапид» занимает 9 место в Лиге конференций

«Рапид» дважды обыграл «Копенгаген» в товарищеских матчах (1:0 — в 2021, 2:1 -в 2009)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.44, а победа «Копенгагена» — в 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 2.04 соответственно.

Прогноз: «Копенгаген» выдает победную серию из пяти матчей, датчане вполне могут одержать победу над «Рапидом».

Ставка: Победа «Копенгагена» с коэффициентом 3.12.

Прогноз: Есть большая вероятность, что футболисты «Рапида» и «Копенгагена» обменяются голами.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.17.