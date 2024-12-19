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    «Копенгаген» продлит победную серию до шести матчей?

    «Рапид» — «Копенгаген». Ставка (к. 3.12) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    «Рапид» — «Шемрок Роверс»
    «Рапид» сыграет против «Копенгагена» в 6-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 23:00 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
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    «Рапид»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 9 место, набрав 10 очков. Австрийцы уже обеспечили себе место в плей-офф, как минимум в 1/16 финала, но продолжают претендовать на выход в 1/8 финала.

    Последние матчи: «Рапид» потерпел первое поражение в основном этапе Лиги конференций, австрийцы уступили кипрской «Омонии» (1:3).

    Рапид Вена — Копенгаген: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В основной сетке еврокубка «Рапид» одержал три победы, сыграл один матч вничью и одну встречу проиграл.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 16 строчку в турнирной таблице, набрав 8 очков. Датчане уже пробились в плей-офф, осталось решить с какой стадиии — с 1/16 финала или с 1/8 финала.

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    • Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Копенгаген» одержал победу над «Хартсом» (2:0).

    Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.

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    Состояние команды: В 5 матчах Лиги конференций «Копенгаген» одержал 2 победы, 2 встречи сыграл вничью и 1 проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» занимает 16 место в Лиге конференций

    • «Рапид» занимает 9 место в Лиге конференций

    • «Рапид» дважды обыграл «Копенгаген» в товарищеских матчах (1:0 — в 2021, 2:1 -в 2009)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.44, а победа «Копенгагена» — в 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: «Копенгаген» выдает победную серию из пяти матчей, датчане вполне могут одержать победу над «Рапидом».

    Ставка: Победа «Копенгагена» с коэффициентом 3.12.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что футболисты «Рапида» и «Копенгагена» обменяются голами.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.17.

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    «Рапид» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (3.12), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. «Копенгаген» продлит победную серию до шести матчей?
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