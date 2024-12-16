«Порту» на своем поле сыграет против «Эштрелы» в 14-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 16 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Эштрела», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: 30-кратный чемпион Португалии в текущем первенстве на данный момент находится на третьей позиции, имея в активе 31 балл и на два пункта отстает от лидера.

«Порту» отпраздновал десять викторий в 13 встречах, раз сыграл вничью и дважды уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 31:9.

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Последние матчи: Накануне этого поединка «драконы» на своем поле обыграли датский «Мидтьюлланн» со счетом 2:0 в основной части Лиги Европы. А в последнем туре чемпионата страны они расписали гостевую мировую со счетом 1:1 с середняком «Фамаликаном».

Не сыграют: Груич, Жоао Мариу и Маркано — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К данной игре «Порту» подходит с 4-матчевой бесприогрышной серией во всех турнирах. За этот период команда расписала две мировые и отпраздновала две виктории. Перед этим же «сине-белые» проиграли в трех встречах кряду во всех соревнованиях. Непосредственно в чемпионате страны коллектив за прошлые четыре игры дважды победил при одном фиаско и одной мировой.

«Эштрела»

Турнирное положение: Клуб из города Амадора с 12 набранными баллами идет на 13 строке в таблице, опережая красную зону на три очка.

«Эштрела» выиграла только три игры из 13 проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела семь фиаско, разница мячей составляет 12:22.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «трехцветные» на своем поле в волевом стиле обыграли «Ароку» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они на выезде потерпели минимальное фиаско от соседа по турнирке «Фаренсе» со счетом 0:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: В новом сезоне «Эштрела» провела 14 встреч в различных турнирах и смогла выиграть только в трех из них в основное время. Четыре поединка за это время она еще свела вничью и восемь игр проиграла. За минувшие же пять матчей у коллектива три фиаско, причем два с крупным счетом, и две победы.

Статистика для ставок

«Порту» обыграл «Эштрелу» в шести из семи предыдущих очных игр при одном фиаско

«Эштрела» смогла обыграть «Порту» только раз за предыдущие восемь очных поединков

В рамках чемпионата Португалии «драконы» одолели «трехцветных» в пяти минувших очных матчах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.17, победа «Эштрелы» — 16.50, ничья — 7.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.49 и 2.57 соответственно.

Прогноз: Один из претендентов на золото на своем поле просто обязано уверенно обыгрывать команду из нижней части таблицы, с которой у него к тому же отличная очная статистика.

Рекомендуемая ставка: победа «Порту» с форой (-2) за 1.80.

Прогноз: А более рискованной здесь будет ставка на точный счет, а именно — на 3:0 в пользу «драконов».

Ставка: победа «Порту» со счетом 3:0 за 6.50.