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    «Аякс» забьёт и… пропустит?!

    «Аякс» — «Алмере Сити». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Эредивизия, 15 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Аякс
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Алмере Сити»
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    Ремко Пасвер
    15 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Аякс» и «Алмере Сити». Начало игры — в 18:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Алмере Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 15 Декабря 2024 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 18:45 Алмере Сити

    Алмере Сити

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы проводят весьма посредственный сезон. Ныне они пребывают на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аякс» уже на 9 очков отстает от лидера чемпионата. А вот средняя результативность команды составляет фактически 2 гола за матч.

    Аякс — Алмере Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Амстердамцы вчистую уступили «Лацио» (1:3).

    При этом «Аякс» до того потерпел поражение от «АЗ Алкмаара» (1:2). А вот немногим ранее команда не смогла переиграть «Утрехт» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Юлиан Райхофф — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аякс» ныне пребывает не в лучшем настроении. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

    Поединки с «Алмере Сити» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных встреч «Аякс» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены подтянуться к лидерам. Да и пора бы амстердамцам возвращаться на победный путь!

    «Алмере Сити»

    Турнирное положение: «Алмере Сити» сражается за выживание в Эредивизии. Команда на данный момент находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алмере Сити» имеет весьма ненадежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила уже 34 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. Дома она уступила «Утрехту» (1:3).

    При этом до того команда проиграла еще и «Бреде» (0:1). Плюс встреча с «Гоу Эхед Иглз» завершилась досадной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алмере Сити» проиграл. В этих поединках игроки команды забили 2 мячей при 13 пропущенных.

    Не сыграют: Алехандро Карбонель, Баптисте Гийом — травмированы.

    Состояние команды: «Алмере Сити» уже на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. Да и забивает команда по большим праздникам — всего 7 мячей.

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    Команда проиграла в шести своих последних поединках. При этом «Алмере Сити» в кадровом плане выглядит весьма скромно.

    При этом команда еще никогда не обыгрывала «Аякс». Да и сейчас аутсайдеру, явно стоящему на вылет, будет за счастье взять хотя бы балл.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алмере Сити» явно постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Амстердамцы забивают в среднем 2 гола за матч

    • «Алмере Сити» проиграл в 6 своих последних матчах

    • «Аякс» не побеждал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

    Прогноз: «Аякс» в последних матчах выглядел не столь выгодно, и явно постарается вернуться на победный путь.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, да и «Алмере Сити» наверняка не собирается лишь обороняться.

    Ставка: Обе забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.20

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