ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы» Колби КовингтонКовингтон против Бакли, реванш Раисова с Резниковым. Анонс самых громких боев недели
  • 12:48
    • Михаил Дегтярев стал президентом Олимпийского комитета России
    Все новости спорта

    Ставим на голевой обмен!

    «Фейеноорд» — «Хераклес». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Хераклес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сантьяго Хименес
    14 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Хераклес». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Хераклес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Декабря 2024 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 23:00 Хераклес

    Хераклес

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Роттердамцы проводят весьма посредственный сезон. Ныне они пребывают на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фейеноорд» уже на 10 очков отстает от лидера чемпионата. А вот средняя результативность команды составляет более 2 голов за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Роттердамцы уверенно расправились с пражской «Спартой» (4:2).

    При этом «Фейеноорд» до того с трудом одолел «Валвейк» (3:2). А вот немногим ранее команда не смогла переиграть «Фортуну» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Уго Буэно, Джордан Лотомба, Аясе Уэда — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фейеноорд» ныне пребывает в достаточно приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Поединки с «Хераклесом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Фейеноорд» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены подтянуться к лидерам. Да и в четырёх последних очных поединках роттердамцы обыгрывали «Хераклес».

    «Хераклес»

    Турнирное положение: «Хераклес» сражается за выживание в Эредивизии. Команда на данный момент находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Хераклес» имеет весьма ненадежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила уже 28 мячей.

  • Идеальная сделка. Как аренда Санчо стала трансферным успехом «Челси»
  • Вопреки ожиданиям, Джейдон Санчо сумел перезагрузить карьеру после перехода в «Челси»
  • 11/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть три очка. Дома она расписала мировую с «Фортуной» (2:2).

    При этом до того команда проиграла «АЗ Алкмаару» (0:1). А вот встреча с «Валвейком» завершилась подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» отпраздновал одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хераклес» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Команда не побеждала в четырёх своих последних поединках. При этом «Хераклес» в кадровом плане фактически не имеет проблем.

    При этом команда уже 9 лет не обыгрывает «Фейеноорд». Да и в трёх последних очных поединках она разгромно проигрывала роттердамцам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Хераклес» явно постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Роттердамцы забивают в среднем более 2 мячей за матч

    • «Хераклес» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • «Фейеноорд» выиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: «Фейеноорд» в последних матчах выглядел весьма выгодно, и явно постарается подтянуться к группе лидеров.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, да и «Хераклес» наверняка не будет лишь обороняться.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Наэф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Кармиотисса
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Касымпаша — Эюпспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зволле — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альмерия — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фейеноорд» — «Хераклес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры