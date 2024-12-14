14 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Хераклес». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Хераклес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы проводят весьма посредственный сезон. Ныне они пребывают на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Фейеноорд» уже на 10 очков отстает от лидера чемпионата. А вот средняя результативность команды составляет более 2 голов за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Роттердамцы уверенно расправились с пражской «Спартой» (4:2).

При этом «Фейеноорд» до того с трудом одолел «Валвейк» (3:2). А вот немногим ранее команда не смогла переиграть «Фортуну» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Уго Буэно, Джордан Лотомба, Аясе Уэда — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фейеноорд» ныне пребывает в достаточно приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Поединки с «Хераклесом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Фейеноорд» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены подтянуться к лидерам. Да и в четырёх последних очных поединках роттердамцы обыгрывали «Хераклес».

«Хераклес»

Турнирное положение: «Хераклес» сражается за выживание в Эредивизии. Команда на данный момент находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хераклес» имеет весьма ненадежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила уже 28 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть три очка. Дома она расписала мировую с «Фортуной» (2:2).

При этом до того команда проиграла «АЗ Алкмаару» (0:1). А вот встреча с «Валвейком» завершилась подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» отпраздновал одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хераклес» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Команда не побеждала в четырёх своих последних поединках. При этом «Хераклес» в кадровом плане фактически не имеет проблем.

При этом команда уже 9 лет не обыгрывает «Фейеноорд». Да и в трёх последних очных поединках она разгромно проигрывала роттердамцам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Хераклес» явно постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Роттердамцы забивают в среднем более 2 мячей за матч

«Хераклес» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Фейеноорд» выиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Фейеноорд» в последних матчах выглядел весьма выгодно, и явно постарается подтянуться к группе лидеров.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, да и «Хераклес» наверняка не будет лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88