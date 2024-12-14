14 декабря в 14-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле сыграет против «Байера». Начало игры — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: команду из одноименного города пока что можно отнести к тем, кто борется за выживание.

В настоящий момент коллектив из Аугсбурга имеет в своем активе 16 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Фуггеры» смогли забить только 16 мячей, а в свои ворота пропустили 25.

Последние матчи: в прошлом туре «Аугсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2).

До этого подопечные Йесса Торупа переиграли «Бохум» (1:0), но уступили «Баварии» (0:3).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также команда по пенальти прошла «Карлсруэ» и пробилась в четвертьфинал Кубка Германии.

Не сыграют: травмированы Финн Дамен, Мадс Педерсен, Рис Оксфорд, Фредрик Йенсен и Димитриос Яннулис.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Аугсбург» стал 11-м, а в этом точно хочет улучшить данный показатель, однако главной задачей остается сохранение прописки в элите.

Думается, что «Аугсбург» сможет без особых проблем остаться в Бундеслиге. Состав и, что самое главное, игра команды позволяют это сделать.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенский коллектив продолжает борьбу за самые высокие места.

Команда из Леверкузена смогла набрать 26 очков и идет на третьей строчке в турнирной таблице.

Леверкузенцы 30 раз поразили ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах действующие чемпионы страны победили «Санкт-Паули» (2:1), «Унион» (2:1) и «Хайденхайм» (5:2).

Также «11 рабочих» переиграли «Баварию» (1:0) и пробились в четвертьфинал Кубка страны.

Помимо этого, «фармацевты» выиграли у «Интера» (1:0) и «Зальцбурга» (5:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн и Амин Адли.

Состояние команды: безусловно, «Байер» хочет сохранить чемпионский титул у себя, но сделать это будет крайне сложно. Подопечные Хаби Алонсо уже на семь баллов отстают от лидирующей «Баварии».

«Байер» вряд ли сможет вновь стать чемпионом, но может прилично выступить в Кубке страны и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Аугсбург» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

«Байер» выиграл 6 последних матчей во всех турнирах

В последней очной игре 18 мая «Байер» обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.58. Ничья — в 4.20, победа «Аугсбурга» — в 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.

Прогноз: команды в последнее время забивают в каждом поединке, поэтому поставим на то, что будет забито много мячей.

Ставка: тотал больше 3 за 2.05.

Прогноз: если говорить об исходе поединка, то «Байер», конечно, должен добывать гостевую победу.

Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.55.