Аугсбург
Байер
«Аугсбург»
Турнирное положение: команду из одноименного города пока что можно отнести к тем, кто борется за выживание.
В настоящий момент коллектив из Аугсбурга имеет в своем активе 16 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
Аугсбург — Байер: коэффициенты букмекеров
«Фуггеры» смогли забить только 16 мячей, а в свои ворота пропустили 25.
Последние матчи: в прошлом туре «Аугсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2).
До этого подопечные Йесса Торупа переиграли «Бохум» (1:0), но уступили «Баварии» (0:3).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Также команда по пенальти прошла «Карлсруэ» и пробилась в четвертьфинал Кубка Германии.
Не сыграют: травмированы Финн Дамен, Мадс Педерсен, Рис Оксфорд, Фредрик Йенсен и Димитриос Яннулис.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Аугсбург» стал 11-м, а в этом точно хочет улучшить данный показатель, однако главной задачей остается сохранение прописки в элите.
Думается, что «Аугсбург» сможет без особых проблем остаться в Бундеслиге. Состав и, что самое главное, игра команды позволяют это сделать.
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенский коллектив продолжает борьбу за самые высокие места.
Команда из Леверкузена смогла набрать 26 очков и идет на третьей строчке в турнирной таблице.
Леверкузенцы 30 раз поразили ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах действующие чемпионы страны победили «Санкт-Паули» (2:1), «Унион» (2:1) и «Хайденхайм» (5:2).
Также «11 рабочих» переиграли «Баварию» (1:0) и пробились в четвертьфинал Кубка страны.
Помимо этого, «фармацевты» выиграли у «Интера» (1:0) и «Зальцбурга» (5:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете находятся Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн и Амин Адли.
Состояние команды: безусловно, «Байер» хочет сохранить чемпионский титул у себя, но сделать это будет крайне сложно. Подопечные Хаби Алонсо уже на семь баллов отстают от лидирующей «Баварии».
«Байер» вряд ли сможет вновь стать чемпионом, но может прилично выступить в Кубке страны и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- «Аугсбург» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах
- «Байер» выиграл 6 последних матчей во всех турнирах
- В последней очной игре 18 мая «Байер» обыграл «Аугсбург» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.58. Ничья — в 4.20, победа «Аугсбурга» — в 5.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.
- 2.15Вальядолид — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Эмполи — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Тулуза — Сент-Этьен: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: команды в последнее время забивают в каждом поединке, поэтому поставим на то, что будет забито много мячей.
Ставка: тотал больше 3 за 2.05.
Прогноз: если говорить об исходе поединка, то «Байер», конечно, должен добывать гостевую победу.
Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.55.