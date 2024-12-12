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    «Ницца» одержит первую победу в Лиге Европы?

    Юнион — Ницца: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Юнион» — «Ницца»
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    «Ницца»
    В рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы «Юнион» на своем поле примет «Ниццу». Поединок пройдет 12 декабря и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Юнион

  • Брюссель
    •  Юнион 20:45 Ницца

    Ницца

  • Лига Европы. Этап лиги
    •

    «Юнион»

    Турнирное положение: Команда занимает 24-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 5-ю очками в активе после 5-и туров, замыкая список клубов, которые входят в зону плей-офф.

    «Юнион» набирает на своем поле меньше очков, чем в гостях. Команда занимает лишь 26-е место в Лиге Европы по результатам домашних встреч, набрав всего 2 балла за две встречи.

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Бельгии «Юнион» сыграла вничью с «Серкль Брюгге» (0:0), а до этого команда одолела «Гент» (3:2) в рамках кубка страны.

    За 5 туров в общем этапе Лиги Европы «Юнион» обыграл только «Твенте» со счетом 1:0, забив единственный гол на 11-й минуте. Помимо этого, команда по 2 раза сыграла вничью и проиграла.

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    Не сыграет: Энок Теклаб (травма).

    Состояние команды: «Юнион» проводит далеко не самый удачный сезон в чемпионате Бельгии, занимая лишь 7-е место, но в Лиге Европы команда до сих пор держится в зоне плей-офф.

    Стоит отметить, что в нынешнем сезоне у «Юниона» есть проблемы с результативностью. Команда забила всего 3 гола за 5 встреч в Лиге Европы. К тому же, в лиге своей страны «Юнион» не забивает много голов.

    «Ницца»

    Турнирное положение: Французская команда занимает предпоследнее 35-е место в общем этапе Лиги Европы с 2 очками в активе после 5-и туров. «Ницца» отстает от зоны плей-офф на 3 пункта.

    Команда делит последнюю строчку в общем этапе по пропущенным голам. «Ницца» вынимала мяч из своих ворот 12 раз при 5-и забитых голах за 5 встреч.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Франции команда обыграла «Гавр» со счетом 2:1, решив исход матча во 2-м тайме. Матчем ранее «Ницца» проиграла «Лиону» (1:4).

    В 5-и встречах общего этапа Лиги Европы команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью. За этот период «Ницца» крупно проиграла «Рейнджерс» (1:4), «Ференцварошу» (0:1) и «Лацио» (1:4).

    Не сыграют: Али Абли, Мельвин Бард, Мохамед-Али Чо, Джонатан Клаусс, Данте, Антуан Менди, Терем Моффи, Юссуф Ндайшимие, Виктор Оракпо и Морган Сансон (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Ницца» до последнего будет пытаться зацепиться за зону плей-офф в Лиге Европы, а также команда ведет борьбу за выход в еврокубки в своем чемпионате.

    Лучший бомбардир «Ниццы» в Лиге 1 — нападающий Эванн Гессан забил 6 голов и сделал голевую передачу за 14 встреч в чемпионате. При этом, у форварда пока нет забитых голов в рамках Лиги Европы.

    Статистика для ставок

    • «Юнион» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей во всех турнирах

    • «Ницца» не смогла одержать ни одной победы в 5-и матчах общего этапа Лиги Европы

    • «Юнион» выиграл 3 последних встречи на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Юниона» — 2.10, победа «Ниццы» — 3.50, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: «Ницца» проваливается в общем этапе Лиги Европы, но у команды есть потенциал. Можно предположить, что французская команда точно не проиграет в предстоящем поединке.

    Ставка: Победа «Ниццы» с форой (0) за 2.50.

    Прогноз: «Ницца» точно забьет хотя бы один гол в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ниццы» 1 больше за 1.98.

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    «Юнион» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Ницца» одержит первую победу в Лиге Европы?
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