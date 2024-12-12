Будё-Глимт
Бешикташ
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: Норвежцы в Лиге Европы выступают относительно неплохо. Нынче команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Будё-Глимт» в пяти стартовых турах набрал 7 очков. Да и атака команды выглядит посредственно, отличившись всего 8 забитыми мячами.
Будё-Глимт — Бешикташ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Будё-Глимт» сумел добыть три очка. Команда уверенно расправилась с «Лиллестрёмом» (5:2).
При этом «Будё-Глимт» чуть ранее уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3). Зато поединок с «Оддом» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Норвежцы явно намерены сохранить место в топ-24. Да и потенциально команда способна подняться на пару строчек в таблице.
Матчи с «орлами» для «Будё-Глимт» традиционно складываются успешно. Из четырёх последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и в двух последних очных поединках команда обыгрывала турок.
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Орлы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на 22 месте.
Причем «Бешикташ» в среднем забивает аккурат гол за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла победу. В стамбульском дерби был обыгран «Фенербахче» (1:0).
При этом до того команда не сумела переиграть «Хатайспор» (1:1). А вот поединок с «Маккаби» Тель-Авив завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Габриэль Паулиста, Феликс Удуохай — травмирован. Артур Масуаку — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Орлы» традиционно ершисты на евроарене. Да и пора бы туркам прибавлять в плане реализации.
В своем чемпионате команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы. При этом отставание от топ-3 измеряется 4 зачетными баллами.
Победы «Бешикташ» даются весьма натужно. К примеру, до последней виктории стамбульцы обходились без викторий аж 4 матча кряду.
Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. «Орлы» явно намерены поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» до последней виктории не побеждал в 4 матчах кряду
- «Будё-Глимт» обыграл «орлов» в двух последних очных поединках
- Турки забили 5 мячей в 5 матчах Лиги Европы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.76Арсенал — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Орлы» явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.
«Будё-Глимт» достаточно нестабилен, да и турки вполне способны прибавить в плане реализации.
Ставка: «Бешикташ» не проиграет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50