12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Бешикташ». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: Норвежцы в Лиге Европы выступают относительно неплохо. Нынче команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Будё-Глимт» в пяти стартовых турах набрал 7 очков. Да и атака команды выглядит посредственно, отличившись всего 8 забитыми мячами.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Будё-Глимт» сумел добыть три очка. Команда уверенно расправилась с «Лиллестрёмом» (5:2).

При этом «Будё-Глимт» чуть ранее уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3). Зато поединок с «Оддом» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Норвежцы явно намерены сохранить место в топ-24. Да и потенциально команда способна подняться на пару строчек в таблице.

Матчи с «орлами» для «Будё-Глимт» традиционно складываются успешно. Из четырёх последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и в двух последних очных поединках команда обыгрывала турок.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на 22 месте.

Причем «Бешикташ» в среднем забивает аккурат гол за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла победу. В стамбульском дерби был обыгран «Фенербахче» (1:0).

При этом до того команда не сумела переиграть «Хатайспор» (1:1). А вот поединок с «Маккаби» Тель-Авив завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Габриэль Паулиста, Феликс Удуохай — травмирован. Артур Масуаку — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Орлы» традиционно ершисты на евроарене. Да и пора бы туркам прибавлять в плане реализации.

В своем чемпионате команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы. При этом отставание от топ-3 измеряется 4 зачетными баллами.

Победы «Бешикташ» даются весьма натужно. К примеру, до последней виктории стамбульцы обходились без викторий аж 4 матча кряду.

Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. «Орлы» явно намерены поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Бешикташ» до последней виктории не побеждал в 4 матчах кряду

«Будё-Глимт» обыграл «орлов» в двух последних очных поединках

Турки забили 5 мячей в 5 матчах Лиги Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Орлы» явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.

«Будё-Глимт» достаточно нестабилен, да и турки вполне способны прибавить в плане реализации.

Ставка: «Бешикташ» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50