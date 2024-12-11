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    «Орлы» быстро заклюют итальянцев

    «Бенфика» — «Болонья». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Болонья»
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    Анатолий Трубин
    11 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Болонья». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 11 Декабря 2024 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» в нынешней Лиге чемпионов выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бенфика» в пяти стартовых турах набрала 9 очков. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно, дав результативный сбой 7 раз.

    Бенфика — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Бенфика» победила. Команда сумела переиграть «Виторию Гимарайнш» (1:0).

    При этом «Бенфика» чуть ранее уверенно расправилась с «Арокой» (2:0). Плюс поединок с «Монако» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Орлы» победили в 5 своих последних матчах. При этом в двух последних поединках лиссабонцы оставляли свои ворота сухими.

    Вообще, «Бенфика» нынче на подъеме. В своем чемпионате команда находится на 2 месте, отставая от «Спортинга» всего на 2 очка при имеющемся матче в запасе.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Португальцы смотрятся сильнее скромных итальянцев.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 33 месте турнирной таблицы.

    Причем «Болонья» в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего одним точным выстрелом. А вот пропустили итальянцы 7 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла один балл. Ничья с «Ювентусом» (2:2) вполне сойдет за позитивный результат.

    При этом до того команда учинила разгром «Монце» (4:0). Плюс встреча с «Венецией» также завершилась уверенной победой (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мишель Эбишер, Рикардо Орсолини — травмированы.

    Состояние команды: «Болонья» не проигрывала в трёх своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась редко.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны еврокубков составляет 5 очков.

    В кадровом плане «Болонья» выглядит не столь выгодно. Да и отсутствие Рикардо Орсолини явно скажется на игре команды.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и пора бы итальянцам улучшать результативность в Лиге чемпионов.

    Статистика для ставок

    • Лиссабонцы победили в 5 своих последних поединках

    • «Бенфика» в Лиге чемпионов забивает в среднем аккурат 2 гола за матч

    • «Болонья» забила всего 1 мяч в 5 матчах Лиги чемпионов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Орлы» максимально мотивированы продолжить свой победный путь, да и оппонент в Лиге чемпионов забивает крайне натужно.

    «Бенфика» выглядит сильнее соперника, плюс явно начнет поединок с острых атакующих акций.

    Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Бенфика» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на футбол. «Орлы» быстро заклюют итальянцев
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