Бенфика
Болонья
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» в нынешней Лиге чемпионов выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Бенфика» в пяти стартовых турах набрала 9 очков. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно, дав результативный сбой 7 раз.
Бенфика — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Бенфика» победила. Команда сумела переиграть «Виторию Гимарайнш» (1:0).
При этом «Бенфика» чуть ранее уверенно расправилась с «Арокой» (2:0). Плюс поединок с «Монако» завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Орлы» победили в 5 своих последних матчах. При этом в двух последних поединках лиссабонцы оставляли свои ворота сухими.
Вообще, «Бенфика» нынче на подъеме. В своем чемпионате команда находится на 2 месте, отставая от «Спортинга» всего на 2 очка при имеющемся матче в запасе.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Португальцы смотрятся сильнее скромных итальянцев.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 33 месте турнирной таблицы.
Причем «Болонья» в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего одним точным выстрелом. А вот пропустили итальянцы 7 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла один балл. Ничья с «Ювентусом» (2:2) вполне сойдет за позитивный результат.
При этом до того команда учинила разгром «Монце» (4:0). Плюс встреча с «Венецией» также завершилась уверенной победой (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Мишель Эбишер, Рикардо Орсолини — травмированы.
Состояние команды: «Болонья» не проигрывала в трёх своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась редко.
В своем чемпионате команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны еврокубков составляет 5 очков.
В кадровом плане «Болонья» выглядит не столь выгодно. Да и отсутствие Рикардо Орсолини явно скажется на игре команды.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и пора бы итальянцам улучшать результативность в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- Лиссабонцы победили в 5 своих последних поединках
- «Бенфика» в Лиге чемпионов забивает в среднем аккурат 2 гола за матч
- «Болонья» забила всего 1 мяч в 5 матчах Лиги чемпионов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: «Орлы» максимально мотивированы продолжить свой победный путь, да и оппонент в Лиге чемпионов забивает крайне натужно.
«Бенфика» выглядит сильнее соперника, плюс явно начнет поединок с острых атакующих акций.
Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00