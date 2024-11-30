В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 30 ноября и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам 11-ти туров немецкого первенства находится в середине турнирной таблицы на 12-й строчке.

Команда на два балла отстает от зоны еврокубков и на один от нынешнего соперника, а также на семь пунктов опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Бундеслиги коллектив на чужом поле крупно потерпел поражение от «Айнтрахта» (0:1).

Эта неудача стала для «Музыкантов» второй в трех последних матчах, которые пришлись на немецкое первенство, при одной победе.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмирован — Бурк, Агу, Стаге, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Вердер» выиграл два раза при двух поражениях и одной ничьей.

Столь противоречивая форма рискует не позволить хозяевам одержать победу, тем не менее, она не выглядит чем-то реальным, с учетом состояния соперника и фактора своего поля.

Йенс Стаге, который травмирован — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 11-ти туров чемпионата Германии находится в середине турнирной таблицы на девятой позиции.

Команда набрала 16 очков и на один балл отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестого места, а также на четыре балла — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Црвены Звезды» (1:5).

Перед этим в 11-м туре немецкого первенства швабы смогли в домашних стенах одержать победу над «Бохумом» (2:0), забив два безответных мяча.

Не сыграют: травмированы — Аль-Дахиль, Ундав, Туре, Оливье, Левелинг, Раймунд, Загаду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах (Бундеслига и Лига чемпионов) «Штутгарт» трижды проиграл при одной победе.

Это говорит о плохой форме гостей, что против непростого соперника, да еще и на его поле, вряд ли сулит им хорошие шансы на выигрыш, тем не менее, их класс все же позволяет рассчитывать хотя бы на ничью.

Эрмедин Демирович и Денис Ундав — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Вердера» забивали обе команды и больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Штутгарта» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Штутгарт» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.75, победа «Вердера» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей забивали оба соперника. В данных поединках также забивали 2,5 голов.

При этом в двух из трех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Вердер» победит за 2.95