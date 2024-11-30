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    Вспомнит ли «Алавес» вкус побед?

    «Алавес» — «Леганес». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Ла Лига, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Леганес»
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    Хуан Крус
    30 ноября в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Леганес». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Ноября 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 18:15 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 14-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 13 очков и находится на 16-м месте.

    Команда на один балл отстает от нынешнего соперника, занимающего 14-ю строчку, а также на три очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й позиции.

    Алавес — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура «Алавес» на чужом поле потерпел поражение от «Атлетико» (1:2).

    Перед этим коллектив также проиграл, когда в рамках предыдущего тура испанского первенства с разгромным счетом оказался слабее «Вильярреала» (0:3).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Бенавидес и Уго Новоа, дисквалифицирован — Ману Санчес.

    Состояние команды: в девяти последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Алавес» проиграл семь раз при двух победах.

    Это свидетельствует о плохой форме басков, поэтому даже несмотря на фактор своего поля, они рискуют проиграть и еще сильнее втянуться в борьбе за выживание в элите.

    Кике Гарсия и Тони Мартинес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после 14-ти стартовых туров испанского первенства набрала 14 очков — как раз в среднем один балл за игру.

    Команда находится в нижней половине таблицы и, так снова совпало, занимает 14-ю строчку, опережая на один балл соперника и на четыре — зону вылета (18-20-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-тура Ла Лиги клуб на своем поле потерпел разгром от действующего чемпиона «Реала» (0:3).

    Перед этим коллектив в рамках 13-го тура испанского первенства в домашних стенах обыграл «Севилью» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмирован — Энрик Франкеса, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» дважды проиграл при одной победе.

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    Это, безусловно, свидетельствует о не лучшей форме, тем не менее, в поединке против равного себе соперника, пусть даже и на выезде гости имеют добротные шансы на успех.

    Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Алавес» проиграл

    • в двух из трех последних матчей «Леганес» проиграл

    • в шести из семи последних матчей «Леганеса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.25, победа «Леганеса» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух последних матчах хозяев поля был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних выездных поединках «Леганеса».

    Ставка: обе команды забьют за 2.60

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    «Алавес» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли «Алавес» вкус побед?
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