30 ноября в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Леганес». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 14-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 13 очков и находится на 16-м месте.

Команда на один балл отстает от нынешнего соперника, занимающего 14-ю строчку, а также на три очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура «Алавес» на чужом поле потерпел поражение от «Атлетико» (1:2).

Перед этим коллектив также проиграл, когда в рамках предыдущего тура испанского первенства с разгромным счетом оказался слабее «Вильярреала» (0:3).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Бенавидес и Уго Новоа, дисквалифицирован — Ману Санчес.

Состояние команды: в девяти последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Алавес» проиграл семь раз при двух победах.

Это свидетельствует о плохой форме басков, поэтому даже несмотря на фактор своего поля, они рискуют проиграть и еще сильнее втянуться в борьбе за выживание в элите.

Кике Гарсия и Тони Мартинес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после 14-ти стартовых туров испанского первенства набрала 14 очков — как раз в среднем один балл за игру.

Команда находится в нижней половине таблицы и, так снова совпало, занимает 14-ю строчку, опережая на один балл соперника и на четыре — зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-тура Ла Лиги клуб на своем поле потерпел разгром от действующего чемпиона «Реала» (0:3).

Перед этим коллектив в рамках 13-го тура испанского первенства в домашних стенах обыграл «Севилью» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Энрик Франкеса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» дважды проиграл при одной победе.

Это, безусловно, свидетельствует о не лучшей форме, тем не менее, в поединке против равного себе соперника, пусть даже и на выезде гости имеют добротные шансы на успех.

Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Алавес» проиграл

в двух из трех последних матчей «Леганес» проиграл

в шести из семи последних матчей «Леганеса» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.25, победа «Леганеса» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух последних матчах хозяев поля был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних выездных поединках «Леганеса».

Ставка: обе команды забьют за 2.60