28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: Португальцы в Лиге Европы стартовали довольно скромно. Нынче команда пребывает на 26 месте турнирной таблицы.

При этом «Брага» в четырех стартовых турах набрала всего 4 очка. Да и оборона команды выглядит не столь надежно, дав результативный сбой 7 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Брага» добыла викторию. Команда уверенно разделалась с «Лейшойншем» (2:0).

При этом «Брага» чуть ранее уступила «Спортингу» (2:4). Зато поединок с «Эльфсборгом» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Родриго Залазар — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Результаты «Браги» ныне не назовешь стабильными. При этом в кадровом плане у команды почти полная идиллия.

Поединки с «Хоффенхаймом» для команды исторически складываются удачно. Из двух очных встреч «Брага» выиграла в обеих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Рикарду Орта и его партнеры намерены поправить ситуацию в Лиге Европы.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 19 месте.

Причем «Хоффенхайм» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 5 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Деревенские» перестреляли крепкий «РБ Лейпциг» (4:3).

При этом до того команда не смогла одолеть «Аугсбург» (0:0). Плюс встреча с «Лионом» также завершилась ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Мариус Бюльтер, Флориан Гриллитч — травмированы.

Состояние команды: «деревенские» не проигрывали в трех своих последних поединках. Вот только оборона команды ошибается частенько.

В своем чемпионате команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы. Да и ресурсов для борьбы на нескольких фронтах ей не хватает.

В кадровом плане «Хоффенхайм» выглядит не столь выгодно. Плюс заметно отсутствие травмированного Флориана Гриллитча.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Немцы явно способны прибавить в плане реализации, да и Андрей Крамарич способен найти свой шанс у ворот соперника.

Статистика для ставок

«Деревенские» не проигрывали в 3 своих последних поединках

«Брага» в 4 матчах Лиги Европы забила 4 мяча

«Хоффенхайм» проиграл «Браге» в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Хоффенхайм» имеет ненадежные тылы, чем явно воспользуются Орта и компания.

«Браге» срочно необходимо побеждать, да и в обоих очных поединках с «Хоффенхаймом» команда выигрывала.

Ставка: Победа «Браги» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70