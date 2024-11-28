Брага
Хоффенхайм
«Брага»
Турнирное положение: Португальцы в Лиге Европы стартовали довольно скромно. Нынче команда пребывает на 26 месте турнирной таблицы.
При этом «Брага» в четырех стартовых турах набрала всего 4 очка. Да и оборона команды выглядит не столь надежно, дав результативный сбой 7 раз.
Брага — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Брага» добыла викторию. Команда уверенно разделалась с «Лейшойншем» (2:0).
При этом «Брага» чуть ранее уступила «Спортингу» (2:4). Зато поединок с «Эльфсборгом» завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Родриго Залазар — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Результаты «Браги» ныне не назовешь стабильными. При этом в кадровом плане у команды почти полная идиллия.
Поединки с «Хоффенхаймом» для команды исторически складываются удачно. Из двух очных встреч «Брага» выиграла в обеих.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Рикарду Орта и его партнеры намерены поправить ситуацию в Лиге Европы.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 19 месте.
Причем «Хоффенхайм» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 5 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Деревенские» перестреляли крепкий «РБ Лейпциг» (4:3).
При этом до того команда не смогла одолеть «Аугсбург» (0:0). Плюс встреча с «Лионом» также завершилась ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Мариус Бюльтер, Флориан Гриллитч — травмированы.
Состояние команды: «деревенские» не проигрывали в трех своих последних поединках. Вот только оборона команды ошибается частенько.
В своем чемпионате команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы. Да и ресурсов для борьбы на нескольких фронтах ей не хватает.
В кадровом плане «Хоффенхайм» выглядит не столь выгодно. Плюс заметно отсутствие травмированного Флориана Гриллитча.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Немцы явно способны прибавить в плане реализации, да и Андрей Крамарич способен найти свой шанс у ворот соперника.
Статистика для ставок
- «Деревенские» не проигрывали в 3 своих последних поединках
- «Брага» в 4 матчах Лиги Европы забила 4 мяча
- «Хоффенхайм» проиграл «Браге» в обоих очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
- 1.90Ливерпуль — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.20Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: «Хоффенхайм» имеет ненадежные тылы, чем явно воспользуются Орта и компания.
«Браге» срочно необходимо побеждать, да и в обоих очных поединках с «Хоффенхаймом» команда выигрывала.
Ставка: Победа «Браги» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70