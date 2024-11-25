25 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Лечче». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: после 12 туров «Венеция» замыкает таблицу Серии А с 8 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре «Венеция» дома уступила «Парме» со счетом 1:2. Она первой открыла счет уже на 5-й минуте после отличного дальнего удара Кавильи, но соперник почти сразу отыгрался, а после перерыва и вовсе смог вырвать победу. В целом игра была равной, но больше повезло «Парме».

Ранее было поражение от «Интера» (0:1) и победа дома над «Удинезе» (3:2).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: летом команду покинул Паоло Ваноли, пошедший на повышение в «Торино», а на его место пришел Эусебио Ди Франческо, который очень неоднозначно работал в последнее время и в прошлом сезоне вылетел в Серию В с «Фрозиноне».

«Лечче»

Турнирное положение: пока «Лечче» идет в зоне вылета в таблице Серии А с 9 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 11-м туре команда сыграла на своем поле вничью с «Эмполи» (1:1). Противник открыл счет в середине первого тайма, но «Лечче» смог воплотить свое преимущество в голы только на 77-й минуте после гола Симоне Пьеротти, но на большее не хватило сил.

До этого было поражение в гостях от «Болоньи» (0:1) и победа над «Вероной» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Банда, Бонифаци, Пьер, Гонсалес, Бериша.

Состояние команды: в последнее время в игре «Лечче» наметился прогресс, но это не спасло от увольнения Луку Готти. На его место назначили одного из самых странных тренеров Италии Марко Джампаоло. Он два года сидел без работы и, казалось, завершил свою карьеру. В активе Джампаоло немало «убитых» команд, последней была «Сампдория», которую он начал топить, а добил ее Станкович, не сумев ничего сделать, настолько она была убогой.

Статистика для ставок

В 2021 году в плей-офф за выход в Серию А «Венеция» выиграла дома (1:0), а в гостях сыграла вничью (0:0)

В этом сезоне «Лечче» имеет разницу мячей 5:21

У «Венеции» она равна 11:21

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Венеция» дают 2,40, а на «Лечче» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: встречаются две команды, во главе которых тренеры, обожающие романтичный и безбашенный футбол. В этом матче стоит ждать забитых мячей и много. Это потом, когда замаячит реальная угроза вылета Ди Франческо закроется и будет играть от обороны. Джампаоло такой же, даже еще более атакующий и ненормальный.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2,10.

Прогноз: тура через 3-4 в «Лечче» начнется самодурство от Джампаоло, а пока на фоне встряски и прихода доброго дядьки, который на первых порах будет целовать футболистов, можно рискнуть и взять победу гостей.

Ставка: победа «Лечче» за 3,30.