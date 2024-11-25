25 ноября в 13-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Адана Демирспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Трабзонцы проводят крайне слабый сезон. Ныне команда пребывает на скромном 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Трабзонспор» лишь на один пункт опережает опасную зону. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть очки. «Трабзонспор» уступил «Ризеспору» (1:3).

При этом «Трабзонспор» до того уступил «Фенербахче» (2:3). Да и немногим ранее команда проиграла еще и «Гёзтепе» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Энтони Нвакаэме — травмирован. Педру Малейру — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Трабзонспор» имеет некоторые проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 14 раз в 11 матчах чемпионата.

Матчи с «Адана Демирспором» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Трабзонспор» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Трабзонцы сейчас явно находятся не на своем месте.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: «Адана Демирспор» проваливает нынешний чемпионат. Команда находится на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Адана Демирспор» имеет крайне надежные тылы. В 11 поединках чемпионата Турции команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова осталась без очковых приобретений. Дома она минимально уступила «Эюпспору».

При этом до того команда подписала мировую с «Кайсериспором» (0:0). А вот встреча с «Сивасспором» завершилась чувствительным поражением (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Адана Демирспор» проиграл четырежды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: Абдулсамет Бурак — дисквалифицирован.

Состояние команды: ныне «Адана Демирспор» находится не в лучшей психологической ситуации. Да и набрала команда всего 2 очка в чемпионате.

А вот атакует «Адана Демирспор» просто ужасно. В 11 поединках турецкого чемпионата команда настреляла лишь 9 мячей.

При этом команда отстает от спасительной 15 позиции на 10 очков. Так что пока нет никаких логических предпосылок для спасения.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. «Адана Демирспор» будет всеми силами цепляться за очки.

Статистика для ставок

«Адана Демирспор» в среднем пропускает больше 2 голов за матч

Трабзонцы в среднем забивают фактически гол за матч

«Трабзонспор» проиграл в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Трабзонспор» явно постарается прервать свой трехматчевый пораженческий сериал.

Номинальные гости нынче твердо стоят на вылет, да и с атакой у команды имеются проблемы.

Ставка: Фора «Трабзонспора» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38