Ротор
Нефтехимик
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы пока никак не обретут стабильность. После 19 туров они занимают 8 место в турнирной таблице.
При этом «Ротор» в 19 поединках первенства настрелял всего 16 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 15 раз.
Ротор — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Волгоградцы сумели переиграть «Аланию» (3:1).
До того команда дала бой сильным сочинцам (1:1). А вот поединок с «Енисеем» был проигран по всем статьям (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы не проигрывали в двух своих последних поединках. Да и отставание от зоны стыков ныне составляет 5 очков.
Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ротор» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что волгоградцы намерены продолжить свой подъем по таблице. Да и пора бы команде Дениса Бояринцева поднатореть в плане реализации.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы привычно окопались в середняках лиги. По итогам 19 туров первенства команда находится на 12 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «Нефтехимик» не лучшим образом действует в плане реализации. В 19 матчах команда забила лишь 17 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла всего один балл. Нижнекамцы знатно пободались с туляками (2:2).
При этом до того команда потерпела поражение от «Балтики» (1:2). Да и встреча с «Сочи» завершилась досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Нефтехимик» добыл 3 паритета. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы проводят крайне нестабильный сезон. Претендовать на зону стыков с такими результатами будет крайне сложно.
При этом «Нефтехимик» на 8 очков отстает от искомой зоны стыков. Так что шансы на вожделенное повышение в классе не столь велики.
Нижнекамцы не побеждали в пяти своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч — 20 мячей.
И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Команда Кирилла Новикова способна дать бой кому угодно.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Нефтехимик» не побеждал в 5 своих последних матчах
- «Ротор» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.95 и 1.38.
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Прогноз: Волгоградцы выглядят сильнее соперника, к тому же нынче на эмоциональном подъеме.
Фактор своего поля и надежные тылы станут главными союзниками команды Бояринцева.
Ставка: Победа «Ротора» за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.95