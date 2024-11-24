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    Нижнекамцам очков не видать?!

    «Ротор» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 ноября 2024 года

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    «Нефтехимик»
    24 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Ноября 2024 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 15:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы пока никак не обретут стабильность. После 19 туров они занимают 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Ротор» в 19 поединках первенства настрелял всего 16 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 15 раз.

    Ротор — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Волгоградцы сумели переиграть «Аланию» (3:1).

    До того команда дала бой сильным сочинцам (1:1). А вот поединок с «Енисеем» был проигран по всем статьям (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Волгоградцы не проигрывали в двух своих последних поединках. Да и отставание от зоны стыков ныне составляет 5 очков.

    Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ротор» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что волгоградцы намерены продолжить свой подъем по таблице. Да и пора бы команде Дениса Бояринцева поднатореть в плане реализации.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы привычно окопались в середняках лиги. По итогам 19 туров первенства команда находится на 12 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Нефтехимик» не лучшим образом действует в плане реализации. В 19 матчах команда забила лишь 17 мячей в ворота соперников.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла всего один балл. Нижнекамцы знатно пободались с туляками (2:2).

    При этом до того команда потерпела поражение от «Балтики» (1:2). Да и встреча с «Сочи» завершилась досадной коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Нефтехимик» добыл 3 паритета. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нижнекамцы проводят крайне нестабильный сезон. Претендовать на зону стыков с такими результатами будет крайне сложно.

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    При этом «Нефтехимик» на 8 очков отстает от искомой зоны стыков. Так что шансы на вожделенное повышение в классе не столь велики.

    Нижнекамцы не побеждали в пяти своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч — 20 мячей.

    И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Команда Кирилла Новикова способна дать бой кому угодно.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Нефтехимик» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • «Ротор» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.95 и 1.38.

    Прогноз: Волгоградцы выглядят сильнее соперника, к тому же нынче на эмоциональном подъеме.

    Фактор своего поля и надежные тылы станут главными союзниками команды Бояринцева.

    Ставка: Победа «Ротора» за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.95

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    «Ротор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Нижнекамцам очков не видать?!
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