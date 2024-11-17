Шинник
Чайка
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. После 18 туров они занимают 15 место в турнирной таблице.
При этом «Шинник» в 18 поединках первенства настрелял всего 12 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 20 раз.
Шинник — Чайка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Ярославцы дома уступили «Уралу» (0:2).
До того команда минимально переиграла «моряков». А вот кубковый поединок с «Чайкой» завершился викторией в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джон Джонатан — дисквалифицирован.
Состояние команды: Ярославцы не могут победить дома уже больше месяца. А вот гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.
Матчи с «Чайкой» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Шинник» проиграл 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что ярославцы намерены зацепиться за очки. Да и пора бы команде Дмитрия Черышева поднатореть в плане реализации.
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы мечтают о попадании в стыки. По итогам 18 туров первенства команда находится на 7 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «Чайка» довольно успешно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Песчанокопцы были биты «Родиной» (0:2).
При этом до того команда расправилась со слабой «Тюменью» (3:0). А вот из Кубка России она вылетела, уступив «Шиннику» в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Чайка» выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила уже 22 мяча.
При этом «Чайка» играет залихватски — от саксофона до ножа. Яркие поединки команда чередует с откровенно провальными.
Песчанокопцы всего на 4 зачетных пункта отстают от топ-4. Так что за свое счастье подопечные Евгения Калешина еще пободаются.
И уж точно номинальные гости намерены продолжить погоню за группой лидеров. Да и Владислав Руденко проводит продуктивный сезон, забив уже 6 мячей.
Статистика для ставок
- Ярославцы уже больше месяца не побеждают в родных стенах
- «Чайка» не забивала в 2 своих последних выездных матчах
- «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.
- 1.90Нидерланды — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.55Алания — Ротор: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 3.80Турция — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Ярославцам отступать некуда, да и «Чайка» слабовато играет на чужих полях.
Песчанокопцы крайне нестабильны, да и «Шинник» явно мотивирован прервать свой безвыигрышный домашний сериал.
Ставка: Победа «Шинника» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38