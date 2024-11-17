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    Ярославцы подстрелят «Чайку»

    «Шинник» — «Чайка». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Чайка»
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    Дмитрий Черышев
    17 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Чайка». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Ноября 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 15:00 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. После 18 туров они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» в 18 поединках первенства настрелял всего 12 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 20 раз.

    Шинник — Чайка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Ярославцы дома уступили «Уралу» (0:2).

    До того команда минимально переиграла «моряков». А вот кубковый поединок с «Чайкой» завершился викторией в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джон Джонатан — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Ярославцы не могут победить дома уже больше месяца. А вот гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

    Матчи с «Чайкой» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Шинник» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что ярославцы намерены зацепиться за очки. Да и пора бы команде Дмитрия Черышева поднатореть в плане реализации.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы мечтают о попадании в стыки. По итогам 18 туров первенства команда находится на 7 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Чайка» довольно успешно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Песчанокопцы были биты «Родиной» (0:2).

    При этом до того команда расправилась со слабой «Тюменью» (3:0). А вот из Кубка России она вылетела, уступив «Шиннику» в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Чайка» выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Песчанокопцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила уже 22 мяча.

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    При этом «Чайка» играет залихватски — от саксофона до ножа. Яркие поединки команда чередует с откровенно провальными.

    Песчанокопцы всего на 4 зачетных пункта отстают от топ-4. Так что за свое счастье подопечные Евгения Калешина еще пободаются.

    И уж точно номинальные гости намерены продолжить погоню за группой лидеров. Да и Владислав Руденко проводит продуктивный сезон, забив уже 6 мячей.

    Статистика для ставок

    • Ярославцы уже больше месяца не побеждают в родных стенах

    • «Чайка» не забивала в 2 своих последних выездных матчах

    • «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

    Прогноз: Ярославцам отступать некуда, да и «Чайка» слабовато играет на чужих полях.

    Песчанокопцы крайне нестабильны, да и «Шинник» явно мотивирован прервать свой безвыигрышный домашний сериал.

    Ставка: Победа «Шинника» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Шинник» — «Чайка»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Ярославцы подстрелят «Чайку»
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