17 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Чайка». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. После 18 туров они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Шинник» в 18 поединках первенства настрелял всего 12 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 20 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Ярославцы дома уступили «Уралу» (0:2).

До того команда минимально переиграла «моряков». А вот кубковый поединок с «Чайкой» завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джон Джонатан — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Ярославцы не могут победить дома уже больше месяца. А вот гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

Матчи с «Чайкой» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Шинник» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что ярославцы намерены зацепиться за очки. Да и пора бы команде Дмитрия Черышева поднатореть в плане реализации.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы мечтают о попадании в стыки. По итогам 18 туров первенства команда находится на 7 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Чайка» довольно успешно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Песчанокопцы были биты «Родиной» (0:2).

При этом до того команда расправилась со слабой «Тюменью» (3:0). А вот из Кубка России она вылетела, уступив «Шиннику» в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Чайка» выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Песчанокопцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила уже 22 мяча.

При этом «Чайка» играет залихватски — от саксофона до ножа. Яркие поединки команда чередует с откровенно провальными.

Песчанокопцы всего на 4 зачетных пункта отстают от топ-4. Так что за свое счастье подопечные Евгения Калешина еще пободаются.

И уж точно номинальные гости намерены продолжить погоню за группой лидеров. Да и Владислав Руденко проводит продуктивный сезон, забив уже 6 мячей.

Статистика для ставок

Ярославцы уже больше месяца не побеждают в родных стенах

«Чайка» не забивала в 2 своих последних выездных матчах

«Шинник» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

Прогноз: Ярославцам отступать некуда, да и «Чайка» слабовато играет на чужих полях.

Песчанокопцы крайне нестабильны, да и «Шинник» явно мотивирован прервать свой безвыигрышный домашний сериал.

Ставка: Победа «Шинника» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38