16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Енисей». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы будут довольны только прямым возвращением в РПЛ. После 18 туров они занимают 3 место в турнирной таблице первой лиги.

При этом «Урал» в 18 поединках первенства настрелял 25 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Уральцы в премьерном матче Олега Шатова нанесли поражение «Шиннику» (2:0).

До того команда не сумела переиграть «Родину» (0:0). А вот поединок с «Балтикой» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Уральцы не пропускали в 3 своих последних матчах. А вот не проигрывает команда уже в 3 поединках кряду.

Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Урал» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что уральцы намерены приблизиться к дуэту лидеров лиги. Да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы пока что ходят в середняках дивизиона. По итогам 18 туров первенства команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Енисей» не столь мощно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела разжиться очками. Красноярцы были биты «Торпедо» (0:2).

При этом до того команда уверенно расправилась с «Ротором» (2:0). А вот поединок с «Тюменью» был откровенно провален, что бы там ни говорил Андрей Тихонов (1:4).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Енисей» выиграл дважды. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы вполне способны пободаться за выход в стыки. Вот только отрыв от топ-4 нынче составляет 6 очков.

При этом «Енисей» уступил в 2 своих последних выездных матчах. Да и вообще, команда Тихонова чередует успешные поединки с блеклыми.

Красноярцы полтора месяца назад разгромили «Урал» (3:0). Да и лидер команды Александр Ломакин забил уже 5 мячей в текущем первенстве.

И уж точно номинальные гости не намерены лишь обороняться. Да и умница Ломакин уж точно проявит себя и на сей раз.

Статистика для ставок

Команда Тихонова проиграла в 2 своих последних выездных поединках

«Урал» не пропускал в 3 своих последних матчах

«Енисей» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

Прогноз: Команда Шатова мотивирована как можно скорее запрыгнуть в дуэт лидеров.

«Урал» в последних матчах явно прибавил, и наверняка начнет поединок с агрессивных атак.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30