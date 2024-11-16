Урал
Енисей
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы будут довольны только прямым возвращением в РПЛ. После 18 туров они занимают 3 место в турнирной таблице первой лиги.
При этом «Урал» в 18 поединках первенства настрелял 25 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.
Урал — Енисей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Уральцы в премьерном матче Олега Шатова нанесли поражение «Шиннику» (2:0).
До того команда не сумела переиграть «Родину» (0:0). А вот поединок с «Балтикой» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уральцы не пропускали в 3 своих последних матчах. А вот не проигрывает команда уже в 3 поединках кряду.
Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Урал» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что уральцы намерены приблизиться к дуэту лидеров лиги. Да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы пока что ходят в середняках дивизиона. По итогам 18 туров первенства команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Енисей» не столь мощно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела разжиться очками. Красноярцы были биты «Торпедо» (0:2).
При этом до того команда уверенно расправилась с «Ротором» (2:0). А вот поединок с «Тюменью» был откровенно провален, что бы там ни говорил Андрей Тихонов (1:4).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Енисей» выиграл дважды. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы вполне способны пободаться за выход в стыки. Вот только отрыв от топ-4 нынче составляет 6 очков.
При этом «Енисей» уступил в 2 своих последних выездных матчах. Да и вообще, команда Тихонова чередует успешные поединки с блеклыми.
Красноярцы полтора месяца назад разгромили «Урал» (3:0). Да и лидер команды Александр Ломакин забил уже 5 мячей в текущем первенстве.
И уж точно номинальные гости не намерены лишь обороняться. Да и умница Ломакин уж точно проявит себя и на сей раз.
Статистика для ставок
- Команда Тихонова проиграла в 2 своих последних выездных поединках
- «Урал» не пропускал в 3 своих последних матчах
- «Енисей» в среднем забивает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.23.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.
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Прогноз: Команда Шатова мотивирована как можно скорее запрыгнуть в дуэт лидеров.
«Урал» в последних матчах явно прибавил, и наверняка начнет поединок с агрессивных атак.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30