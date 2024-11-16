Азербайджан
Эстония
Азербайджан
Турнирное положение: Азербайджанцы нынешнюю Лигу наций проводят неудачно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Азербайджан в четырех стартовых турах квалификации не разжился баллами. Причем в свои ворота команда пропустила уже 11 мячей.
Азербайджан — Эстония: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации азербайджанцы также не запишут себе в актив. Команда по всем статьям уступила Словакии (1:3).
При этом чуть ранее азербайджанцы проиграли еще и Эстонии (1:3). Да и тем же словакам команда уступила по всем статьям (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Азербайджан разжился одной викторией. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Нестабильные азербайджанцы имеют крайне ненадежные тылы. При этом команда проиграла в 4 своих последних матчах.
Матчи с Эстонией для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Азербайджан выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Азербайджанцы еще имеют шансы на сохранение места в дивизионе C.
Эстония
Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций выступает крайне неуверенно. На текущий момент прибалтийцы находятся на 3 месте турнирной таблицы.
Причем Эстония в 4 поединках квалификации добыла 3 зачетных балла. При этом команда забила всего 3 мяча в ворота соперников при 8 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Эстония ничего не смогла противопоставить более крепким шведам (0:3).
До того команда переиграла азербайджанцев (3:1). А вот тем же шведам эстонцы еще раз уступили по всем статьям (0:3).
Вообще же, Эстония в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе эстонцы выглядят неуверенно. При этом Эстония в случае ничьей застолбит за собой 3 место в квартете.
Прибалтийцам, дабы сохранить прописку в дивизионе C, в этом поединке нужно набирать очки. И уж наверняка команда постарается выполнить эту задачу.
Имея весьма скромный по именам состав, Эстония уж точно не собирается особо рисковать. Да и повторно обыграть азербайджанцев команде вполне по силам.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Эстонцы просто обязаны воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Азербайджанцы проиграли в 4 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем менее гола за матч
- Азербайджан в среднем пропускает почти 4 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
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Прогноз: Эстонцы явно будут действовать с оглядкой на тылы, в чем вполне способны преуспеть.
Номинальные хозяева имеют серьезные проблемы в обороне, плюс проиграли в четырех своих последних матчах.
Ставка: Эстония не проиграет за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05