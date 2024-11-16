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    Эстонцы не дадут себя в обиду

    Азербайджан — Эстония. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига наций, 16 ноября 2024 года

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    Сборная Эстонии
    16 ноября в 5-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Азербайджан и Эстония. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Эстония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 16 Ноября 2024 года

    Азербайджан

  • Баку
    •  Азербайджан 17:00 Эстония

    Эстония

  • Таллин
    •

    Азербайджан

    Турнирное положение: Азербайджанцы нынешнюю Лигу наций проводят неудачно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Азербайджан в четырех стартовых турах квалификации не разжился баллами. Причем в свои ворота команда пропустила уже 11 мячей.

    Азербайджан — Эстония: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации азербайджанцы также не запишут себе в актив. Команда по всем статьям уступила Словакии (1:3).

    При этом чуть ранее азербайджанцы проиграли еще и Эстонии (1:3). Да и тем же словакам команда уступила по всем статьям (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Азербайджан разжился одной викторией. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Нестабильные азербайджанцы имеют крайне ненадежные тылы. При этом команда проиграла в 4 своих последних матчах.

    Матчи с Эстонией для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Азербайджан выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Азербайджанцы еще имеют шансы на сохранение места в дивизионе C.

    Эстония

    Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций выступает крайне неуверенно. На текущий момент прибалтийцы находятся на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем Эстония в 4 поединках квалификации добыла 3 зачетных балла. При этом команда забила всего 3 мяча в ворота соперников при 8 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Эстония ничего не смогла противопоставить более крепким шведам (0:3).

    До того команда переиграла азербайджанцев (3:1). А вот тем же шведам эстонцы еще раз уступили по всем статьям (0:3).

    Вообще же, Эстония в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе эстонцы выглядят неуверенно. При этом Эстония в случае ничьей застолбит за собой 3 место в квартете.

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    Прибалтийцам, дабы сохранить прописку в дивизионе C, в этом поединке нужно набирать очки. И уж наверняка команда постарается выполнить эту задачу.

    Имея весьма скромный по именам состав, Эстония уж точно не собирается особо рисковать. Да и повторно обыграть азербайджанцев команде вполне по силам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Эстонцы просто обязаны воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Азербайджанцы проиграли в 4 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем менее гола за матч

    • Азербайджан в среднем пропускает почти 4 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Эстонцы явно будут действовать с оглядкой на тылы, в чем вполне способны преуспеть.

    Номинальные хозяева имеют серьезные проблемы в обороне, плюс проиграли в четырех своих последних матчах.

    Ставка: Эстония не проиграет за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    Азербайджан — Эстония: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Эстонцы не дадут себя в обиду
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