14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Катар и Узбекистан. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч Катар — Узбекистан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Катар

Турнирное положение: Катарцы нынешний отбор проводят не столь ярко. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

При этом Катар в 4 турах квалификации разжился всего 4 очками. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Катарцы разгромно уступили Ирану (1:4).

А вот до того Катар смог обыграть киргизов (3:1). Да и чуть раньше команда не смогла справиться с КНДР (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 9 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Катарцы крайне слабо обороняются. В 4 поединках отбора команда пропустила 10 мячей.

Матчи против Узбекистана для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Катар выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и вообще, в плане реализации у команды относительный порядок.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбеки нынешний отбор проводят весьма уверенно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем Узбекистан в 4 матчах группы набрал 10 зачетных баллов. При этом команда забила 5 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 2.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Узбеки дома минимально переиграли ОАЭ.

До того команда расписала мировую с Ираном (0:0). А вот поединок с Кыргызстаном завершился непростой викторией (3:2).

Вообще же, Узбекистан в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают узбеки в среднем реже гола за матч.

При этом Узбекистан имеет поровну очков с Ираном. Да и отрыв от 3 места весьма комфортный — 6 зачетных баллов.

Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на еще более приличное расстояние. Лидеры команды на месте, да и соперник переживает непростой период.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Тем паче, эта самая оборона редко дает сбои.

Статистика для ставок

Катар имеет худшую оборону в группе — 10 пропущенных мячей

Узбеки в среднем пропускают реже гола за матч

Катар забивает чаще всех в группе — 7 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Узбекистан выглядит монолитнее соперника, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

Катарцы имеют явные проблемы в обороне, да и вообще, не блещут в текущей квалификации.

Ставка: Победа Узбекистана за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35