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    Повысится ли в классе Северная Македония?

    Северная Македония — Латвия. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Латвия
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    Энис Барди
    14 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Северная Македония и Латвия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Латвия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 14 Ноября 2024 года

    Северная Македония

  • Скопье
    •  Северная Македония 22:45 Латвия

    Латвия

  • Рига
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    Северная Македония

    Турнирное положение: Северная Македония после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 10 баллов.

    Северная Македония лидирует, опережая на шесть очков вторую в таблице Армению и третью в Латвию, поэтому гарантированно выйдет во второй дивизион, если не проиграет с разницей в три гола.

    Северная Македония — Латвия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах обыграла Армению (2:0).

    Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле разгромил Латвию с результатом 3:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках нынешнего турнира, Северная Македония выиграла, и не проигрывает четыре игры.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, не говоря уже о том, чтобы не проиграть с разницей в три гола, и тем более на своем поле.

    Энис Барди и Боян Миовски — лучшие бомбардиры команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Латвия

    Турнирное положение: Латвия после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали четыре балла.

    Латвия занимают третью позицию, отставая на шесть баллов от нынешнего соперника, а также от второй в таблице Армении.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле сыграла вничью с Фарерами (1:1).

    Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций в чужих стенах с разгромным результатом потерпел поражение от Северной Македонии (0:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Латвия не выиграла при одном поражении и одной ничьей.

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    Такая форма сулит гостям просто-таки мизерные шансы на победу и даже на ничью, особенно если учесть разницу в классе, а также фактор чужого поля.

    Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Северная Македония выиграла и было забито больше 1,5 голов

    • в трех последних матчах Северной Македонии забивала лишь одна команда — как раз она

    • в двух из трех последних матчей Латвия не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья — в 4.10, успех Латвии — в 7.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

    Вместе с тем, в двух из четырех последних матчей гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: Северная Македония победит и тотал больше 1,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только одна команда, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.98

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    Северная Македония — Латвия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Повысится ли в классе Северная Македония?
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