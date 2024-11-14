Северная Македония
Латвия
Северная Македония
Турнирное положение: Северная Македония после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 10 баллов.
Северная Македония лидирует, опережая на шесть очков вторую в таблице Армению и третью в Латвию, поэтому гарантированно выйдет во второй дивизион, если не проиграет с разницей в три гола.
Северная Македония — Латвия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах обыграла Армению (2:0).
Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле разгромил Латвию с результатом 3:0.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках нынешнего турнира, Северная Македония выиграла, и не проигрывает четыре игры.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, не говоря уже о том, чтобы не проиграть с разницей в три гола, и тем более на своем поле.
Энис Барди и Боян Миовски — лучшие бомбардиры команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.
Латвия
Турнирное положение: Латвия после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали четыре балла.
Латвия занимают третью позицию, отставая на шесть баллов от нынешнего соперника, а также от второй в таблице Армении.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле сыграла вничью с Фарерами (1:1).
Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций в чужих стенах с разгромным результатом потерпел поражение от Северной Македонии (0:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Латвия не выиграла при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям просто-таки мизерные шансы на победу и даже на ничью, особенно если учесть разницу в классе, а также фактор чужого поля.
Три гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Северная Македония выиграла и было забито больше 1,5 голов
- в трех последних матчах Северной Македонии забивала лишь одна команда — как раз она
- в двух из трех последних матчей Латвия не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья — в 4.10, успех Латвии — в 7.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.
- 2.50Спартак (легенды) — Динамо (легенды): прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.
Вместе с тем, в двух из четырех последних матчей гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: Северная Македония победит и тотал больше 1,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только одна команда, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: только одна команда забьет за 1.98