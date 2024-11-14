14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Буркина-Фасо и Сенегал. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: Буркина-Фасо нынешнюю квалификацию проводит блестяще. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Буркина-Фасо в 4 турах квалификации разжилась 10 очками. Да и место в финальной части турнира уже обеспечено.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Встреча с Бурунди принесла уверенную викторию (2:0).

А вот до того Буркина-Фасо разгромила тех же бурундийцев (4:1). А вот чуть раньше команда переиграла Малави (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. При этом ее игроки отличились 12 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Буркинцы прекрасно атакуют, настреляв 10 мячей в 4 матчах. А вот оборона дала результативный сбой трижды.

Матчи с Сенегалом для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Буркина-Фасо проиграла 1 раз при 4 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и в случае виктории команда обеспечит себе победу в квартете.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем Сенегал в 4 матчах группы набрала 10 зачетных баллов. При этом команда забила 7 мячей в ворота соперников, пропустив лишь однажды.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла непростую викторию. Сенегальцы минимально переиграли Малави.

До того команда разгромила тех же нестабильных малавийцев (4:0). А вот поединок с Бурунди принес минимальную викторию.

Вообще же, Сенегал в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сенегальцы образцово обороняются. Немудрено, ведь тылы команды цементирует Калиду Кулибали.

При этом Сенегал имеет самый звездный в группе состав. Да и в этой встрече Садио Мане и его партнеры явно намерены победить.

Наверняка в этой встрече сенегальцы будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена финишировать на 1 месте в группе.

Сенегальцы еще ни разу не проигрывали буркинцам. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет действовать с позиции силы.

Статистика для ставок

Буркина-Фасо выиграла в 3 своих последних матчах

Сенегал не пропускал в 3 своих последних поединках

Сенегальцы еще ни разу в истории не проигрывали сборной Буркина-Фасо

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Сенегал явно сильнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Сенегальцы традиционно успешно противостоят Буркина-Фасо, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе первое место в группе.

Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35