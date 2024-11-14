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    Сенегал сразу возьмет свое

    Буркина-Фасо — Сенегал. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 14 ноября 2024 года

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    14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Буркина-Фасо и Сенегал. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 14 Ноября 2024 года

    Буркина-Фасо

  • Уагадугу
    •  Буркина-Фасо 22:00 Сенегал

    Сенегал

  • Дакар
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    Буркина-Фасо

    Турнирное положение: Буркина-Фасо нынешнюю квалификацию проводит блестяще. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Буркина-Фасо в 4 турах квалификации разжилась 10 очками. Да и место в финальной части турнира уже обеспечено.

    Буркина-Фасо — Сенегал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Встреча с Бурунди принесла уверенную викторию (2:0).

    А вот до того Буркина-Фасо разгромила тех же бурундийцев (4:1). А вот чуть раньше команда переиграла Малави (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. При этом ее игроки отличились 12 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Буркинцы прекрасно атакуют, настреляв 10 мячей в 4 матчах. А вот оборона дала результативный сбой трижды.

    Матчи с Сенегалом для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Буркина-Фасо проиграла 1 раз при 4 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и в случае виктории команда обеспечит себе победу в квартете.

    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегальцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем Сенегал в 4 матчах группы набрала 10 зачетных баллов. При этом команда забила 7 мячей в ворота соперников, пропустив лишь однажды.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла непростую викторию. Сенегальцы минимально переиграли Малави.

    До того команда разгромила тех же нестабильных малавийцев (4:0). А вот поединок с Бурунди принес минимальную викторию.

    Вообще же, Сенегал в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: сенегальцы образцово обороняются. Немудрено, ведь тылы команды цементирует Калиду Кулибали.

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    При этом Сенегал имеет самый звездный в группе состав. Да и в этой встрече Садио Мане и его партнеры явно намерены победить.

    Наверняка в этой встрече сенегальцы будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена финишировать на 1 месте в группе.

    Сенегальцы еще ни разу не проигрывали буркинцам. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет действовать с позиции силы.

    Статистика для ставок

    • Буркина-Фасо выиграла в 3 своих последних матчах

    • Сенегал не пропускал в 3 своих последних поединках

    • Сенегальцы еще ни разу в истории не проигрывали сборной Буркина-Фасо

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Сенегал явно сильнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Сенегальцы традиционно успешно противостоят Буркина-Фасо, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе первое место в группе.

    Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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