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    Три очка для женского «Ювентуса»?

    «Ювентус» (жен) — «Арсенал» (жен). Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» (жен) — «Арсенал» (жен)
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    Женский «Ювентус»
    12 ноября в 3-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» (жен) и «Арсенал» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» (жен) — «Арсенал» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ювентус» (жен)

    Турнирное положение: Туринки в Лиге чемпионов стартовали не столь успешно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Ювентус» (жен) в двух стартовых турах набрала лишь 3 очка. Туринки забили всего 1 мяч при 2 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке туринки победили. «Старая Сеньора» уверенно переиграла «Милан» (жен) (3:0).

    При этом «Ювентус» (жен) чуть ранее сумел одолеть «Верону» (жен) (4:0). Плюс поединок с «Наполи» (жен) также принес уверенный успех (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Итальянки победили в 3 своих последних поединках. При этом в этих матчах команда оставила свои владения сухими.

    В своем чемпионате «Ювентус» (жен) находится на 1 строчке турнирной таблицы. В 9 матчах итальянской Серии А команда настреляла 26 мячей.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться продлить свой успешный ход. Да и в Женской Лиге чемпионов команде срочно нужно закрепляться в дуэте лидеров.

    «Арсенал» (жен)

    Турнирное положение: «Арсенал» (жен) нынешний сезон проводит относительно неплохо. В своей группе Женской Лиги чемпионов команда сейчас находится на 2 месте.

    Причем «Арсенал» (жен) в среднем забивает 3 гола за матч. В 2 поединках главного женского турнира Старого Света команда забила 6 голов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Победа над «Брайтоном» (жен) вышла разгромной (5:0).

    При этом до того команда расписала мировую с «Манчестер Юнайтед» (жен) (1:1). А вот победа над «Вест Хэмом» (жен) получилась логичной (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» (жен) добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «канонирки» не проигрывали в 4 своих последних поединках. Причем в этих матчах команда дважды победила с разгромным счетом.

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    В Женской Лиге чемпионов команда пока выглядит не столь уверенно. А вот пободаться за одно из двух мест лондонскому клубу по силам.

    В кадровом плане «Арсенал» (жен) выглядит вполне себе выгодно. Плюс основные исполнительницы в строю, к тому же мотивированы дать бой столь крепким соперницам.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Канонирки» явно способны преуспеть в игре вторым номером.

    Статистика для ставок

    • Итальянки победили и не пропускали в 3 своих последних поединках

    • Англичанки не проигрывали в 4 своих последних матчах

    • «Ювентус» (жен) не проигрывал в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.

    Прогноз: «Ювентус» (жен) выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Итальянки в своих последних матчах преуспевали, да и мотивация подтянуться к лидеру квартета у команды огромная.

    Ставка: Победа «Ювентуса» (жен) за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Ювентус» (жен) — «Арсенал» (жен): прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для женского «Ювентуса»?
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