Тоттенхэм
Ипсвич Таун
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на 7-м месте в таблице. У команды 16 набранных очков по итогам 10 матчей.
«Шпоры» к этому моменту одержали 5 побед, один раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
Тоттенхэм — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В последних трех матчах АПЛ «Тоттенхэм» одержал две победы. 19 октября команда взяла верх над «Вест Хэмом» со счетом 4:1.
3 ноября «Тоттенхэм» добился еще одной крупной победы. На этот раз лондонцы нанесли поражение «Астон Вилле».
Состояние команды: На неделе у «Тоттенхэма» был крайне сложный выезд в Стамбул. В Лиге Европы команда проиграла «Галатасараю» со счетом 2:3, затратив немало сил.
На своем поле «Тоттенхэм» должен брать три очка. Букмекеры уверены в победе хозяев. Класс футболистов «шпор» значительно превосходит уровень соперника.
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» располагается в зоне вылета. У клуба 5 очков по итогам 18 матчей.
В десяти турах АПЛ «Ипсвич» еще не одержал ни одной победы. У клуба 5 ничьих и 5 поражений.
Последние матчи: «Ипсвич» из последних четырех матчей проиграл три. Ранее команда уступила «Вест Хэму» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Брентфорду» (3:4). 2 ноября «Ипсвич» сыграл вничью с «Лестером» (1:1).
Состояние команды: У «Ипсвича» сложная ситуация. Клуб рискует вылететь в Чемпионшип. Фанаты разочарованы, что до сих пор не удалось одержать ни одной победы.
Последняя личная встреча «Тоттенхэма» и «Ипсвича» прошла в 2020 году в предсезонном матче. В той игре лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.
Стоит отметить, что в пяти из последних шести матчей с участием «Ипсвича» сыграла ставка «обе команды забьют».
Статистика для ставок
- У «Тоттенхэма» 15-матчевая безничейная серия (10 побед + 5 поражений)
- «Ипсвич» не выиграл ни одного матча в текущем сезоне
- До этого «Тоттенхэм» победил дома в шести встречах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.25, победа «Ипсвича» — 11.00, ничья — 6.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.29 и 3.60 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Тоттенхэм» легко победит соперника. Хозяева отлично играют на своем поле. У аутсайдера АПЛ возникнут проблемы.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 1.70.
Прогноз: Ожидается очень результативная игра. Команды в сумме могут забить минимум четыре гола.
Ставка: ТБ 4 за 2.11.