В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ипсвич». Поединок пройдет 10 ноября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на 7-м месте в таблице. У команды 16 набранных очков по итогам 10 матчей.

«Шпоры» к этому моменту одержали 5 побед, один раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Последние матчи: В последних трех матчах АПЛ «Тоттенхэм» одержал две победы. 19 октября команда взяла верх над «Вест Хэмом» со счетом 4:1.

3 ноября «Тоттенхэм» добился еще одной крупной победы. На этот раз лондонцы нанесли поражение «Астон Вилле».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: На неделе у «Тоттенхэма» был крайне сложный выезд в Стамбул. В Лиге Европы команда проиграла «Галатасараю» со счетом 2:3, затратив немало сил.

На своем поле «Тоттенхэм» должен брать три очка. Букмекеры уверены в победе хозяев. Класс футболистов «шпор» значительно превосходит уровень соперника.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» располагается в зоне вылета. У клуба 5 очков по итогам 18 матчей.

В десяти турах АПЛ «Ипсвич» еще не одержал ни одной победы. У клуба 5 ничьих и 5 поражений.

Последние матчи: «Ипсвич» из последних четырех матчей проиграл три. Ранее команда уступила «Вест Хэму» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Брентфорду» (3:4). 2 ноября «Ипсвич» сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

Состояние команды: У «Ипсвича» сложная ситуация. Клуб рискует вылететь в Чемпионшип. Фанаты разочарованы, что до сих пор не удалось одержать ни одной победы.

Последняя личная встреча «Тоттенхэма» и «Ипсвича» прошла в 2020 году в предсезонном матче. В той игре лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Стоит отметить, что в пяти из последних шести матчей с участием «Ипсвича» сыграла ставка «обе команды забьют».

Статистика для ставок

У «Тоттенхэма» 15-матчевая безничейная серия (10 побед + 5 поражений)

«Ипсвич» не выиграл ни одного матча в текущем сезоне

До этого «Тоттенхэм» победил дома в шести встречах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.25, победа «Ипсвича» — 11.00, ничья — 6.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.29 и 3.60 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Тоттенхэм» легко победит соперника. Хозяева отлично играют на своем поле. У аутсайдера АПЛ возникнут проблемы.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 1.70.

Прогноз: Ожидается очень результативная игра. Команды в сумме могут забить минимум четыре гола.

Ставка: ТБ 4 за 2.11.