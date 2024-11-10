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    «Тоттенхэм» — «Ипсвич». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, АПЛ, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ипсвич»
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    Сон Хын Мин
    В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Ипсвич». Поединок пройдет 10 ноября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Ноября 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» находится на 7-м месте в таблице. У команды 16 набранных очков по итогам 10 матчей.

    «Шпоры» к этому моменту одержали 5 побед, один раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

    Тоттенхэм — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В последних трех матчах АПЛ «Тоттенхэм» одержал две победы. 19 октября команда взяла верх над «Вест Хэмом» со счетом 4:1.

    3 ноября «Тоттенхэм» добился еще одной крупной победы. На этот раз лондонцы нанесли поражение «Астон Вилле».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: На неделе у «Тоттенхэма» был крайне сложный выезд в Стамбул. В Лиге Европы команда проиграла «Галатасараю» со счетом 2:3, затратив немало сил.

    На своем поле «Тоттенхэм» должен брать три очка. Букмекеры уверены в победе хозяев. Класс футболистов «шпор» значительно превосходит уровень соперника.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» располагается в зоне вылета. У клуба 5 очков по итогам 18 матчей.

    В десяти турах АПЛ «Ипсвич» еще не одержал ни одной победы. У клуба 5 ничьих и 5 поражений.

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  • 06/11/2024

    • Последние матчи: «Ипсвич» из последних четырех матчей проиграл три. Ранее команда уступила «Вест Хэму» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Брентфорду» (3:4). 2 ноября «Ипсвич» сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

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    Состояние команды: У «Ипсвича» сложная ситуация. Клуб рискует вылететь в Чемпионшип. Фанаты разочарованы, что до сих пор не удалось одержать ни одной победы.

    Последняя личная встреча «Тоттенхэма» и «Ипсвича» прошла в 2020 году в предсезонном матче. В той игре лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.

    Стоит отметить, что в пяти из последних шести матчей с участием «Ипсвича» сыграла ставка «обе команды забьют».

    Статистика для ставок

    • У «Тоттенхэма» 15-матчевая безничейная серия (10 побед + 5 поражений)

    • «Ипсвич» не выиграл ни одного матча в текущем сезоне

    • До этого «Тоттенхэм» победил дома в шести встречах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.25, победа «Ипсвича» — 11.00, ничья — 6.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.29 и 3.60 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Тоттенхэм» легко победит соперника. Хозяева отлично играют на своем поле. У аутсайдера АПЛ возникнут проблемы.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 1.70.

    Прогноз: Ожидается очень результативная игра. Команды в сумме могут забить минимум четыре гола.

    Ставка: ТБ 4 за 2.11.

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    «Тоттенхэм» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный футбол?
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