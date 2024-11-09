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    Продолжатся ли победы «Саутгемптона»?

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»
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    Камерон Арчер
    «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Саутгемптон» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 10-ти туров английской Премьер-лиги находится на последней, 20-й позиции в зоне вылета.

    Команда на три балла отстает от безопасной 17-й строчки, а также только на один балл от своего нынешнего соперника.

    Вулверхэмптон — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Премьер-лиги клуб на своем поле разошелся миром с «Кристал Пэлас» (2:2).

    Эта мировая стала для «Волков» второй кряду в поединках, которые пришлись на английское первенство. Ранее они поделили очки с «Брайтоном» (2:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Лемина, Хван Хи Чхан, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Вулверхэмптон» ни разу не выиграл при шести поражениях и трех ничьих.

    Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, особенно в матче против конкурента, да еще и на своем поле.

    Матеус Кунья и Йорген Странд Ларсен — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» после 10-ти стартовых туров английского первенства набрал четыре балла.

    Команда занимает 19-ю позицию в зоне вылета, отставая на три очка от безопасного 17-го места и опережая на один пункт своего нынешнего соперника.

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  • 06/11/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура АПЛ «Святые» в домашних стенах минимально обыграли «Эвертон» (1:0).

    Перед этим южане также выиграли, когда на своем поле в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги в результативной игре одолели «Сток Сити» — 3:2.

    Не сыграют: травмированы — Лаллана, Фрейзер, Смоллбоун, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Саутгемптон» выиграл после трех поражений кряду.

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    Это говорит о неплохой в последнее время форме гостей, которая, возможно, позволит им как минимум не проиграть в поединке против конкурента в борьбе за выживание.

    Камерон Арчер — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти последних матчах «Вулверхэмптон» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 3,5 голов

    • в двух последних матчах «Саутгемптон» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.80, победа «Саутгемптона» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: в девяти последних матчах хозява не выиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Вместе с тем, в двух последних матчах гости не проиграли, а даже выиграли.

    Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми последних матчах «Вулверхэмптона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00

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    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли победы «Саутгемптона»?
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