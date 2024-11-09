Торпедо
Енисей
«Торпедо»
Турнирное положение: Команда Олега Кононова проводит отличный сезон. После 17 туров она занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Торпедо» в 17 поединках лучшей лиги мира настреляло 32 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз.
Торпедо — Енисей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре торпедовцы добыли три очка. Подопечные Кононова разгромили «Аланию» (3:0).
До того москвичи расписали мировую с «Родиной» (1:1). А вот встреча с «Тюменью» принесла уверенную викторию (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы не проигрывали в 3 своих матчах. Да и вообще, «Торпедо» выглядит весьма монолитно.
Матчи с красноярцами исторически складываются для команды удачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» выиграло 4 при одном поражении.
Нет сомнений, что торпедовцы будут всеми силами нестись вперед. У москвичей лучшая атака в лиге, да и состав качественный.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы увязли в середняках. По итогам 17 туров первенства команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Енисей» не столь успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. Подопечные Андрея Тихонова расправились с «Ротором» (2:0).
При этом до того красноярцы по всем статьям уступили «Тюмени» (1:4). Зато «Уфа» была обыграна с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Енисей» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Енисей» стремится угодить в стыки. Вот только стабильности команде Тихонова явно недостает.
При этом «Енисей» уже на 4 очка отстает от искомой зоны стыков. Сдаваться красноярцы уж точно не собираются, плюс не боятся признанных фаворитов.
Вот только в выездных матчах красноярцы явно не преуспевают. Да и оборона команды дает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.
И уж точно номинальные гости будут действовать c явной оглядкой на тылы. Красноярцы будут пытаться преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Торпедовцы не проигрывали в трех своих последних матчах
- «Енисей» в среднем забивает гол за матч
- «Торпедо» в среднем забивает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Торпедо» намерено закрепиться в лидерах, и явно сразу будет активно атаковать.
Москвичи в последних матчах выглядели весьма уверенно, да и с реализацией у команды полный ажур.
Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04