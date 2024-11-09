9 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Команда Олега Кононова проводит отличный сезон. После 17 туров она занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» в 17 поединках лучшей лиги мира настреляло 32 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз.

Последние матчи: в минувшем туре торпедовцы добыли три очка. Подопечные Кононова разгромили «Аланию» (3:0).

До того москвичи расписали мировую с «Родиной» (1:1). А вот встреча с «Тюменью» принесла уверенную викторию (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Торпедовцы не проигрывали в 3 своих матчах. Да и вообще, «Торпедо» выглядит весьма монолитно.

Матчи с красноярцами исторически складываются для команды удачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» выиграло 4 при одном поражении.

Нет сомнений, что торпедовцы будут всеми силами нестись вперед. У москвичей лучшая атака в лиге, да и состав качественный.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы увязли в середняках. По итогам 17 туров первенства команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Енисей» не столь успешно действует в плане реализации. В 17 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. Подопечные Андрея Тихонова расправились с «Ротором» (2:0).

При этом до того красноярцы по всем статьям уступили «Тюмени» (1:4). Зато «Уфа» была обыграна с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Енисей» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Енисей» стремится угодить в стыки. Вот только стабильности команде Тихонова явно недостает.

При этом «Енисей» уже на 4 очка отстает от искомой зоны стыков. Сдаваться красноярцы уж точно не собираются, плюс не боятся признанных фаворитов.

Вот только в выездных матчах красноярцы явно не преуспевают. Да и оборона команды дает результативные сбои в среднем чаще раза за матч.

И уж точно номинальные гости будут действовать c явной оглядкой на тылы. Красноярцы будут пытаться преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Торпедовцы не проигрывали в трех своих последних матчах

«Енисей» в среднем забивает гол за матч

«Торпедо» в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

Прогноз: «Торпедо» намерено закрепиться в лидерах, и явно сразу будет активно атаковать.

Москвичи в последних матчах выглядели весьма уверенно, да и с реализацией у команды полный ажур.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04