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    «Виктория Пльзень» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виктория Пльзень» — «Реал Сосьедад»
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    Микель Оярсабаль — игрок «Реал Сосьедада»
    В рамках 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Виктория Пльзень» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Поединок пройдет 7 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Виктория П

  • Пльзень
    •  Виктория П 23:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Виктория Пльзень»

    Турнирное положение: Команда занимает 20-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 3 очками в активе после 3-х туров. «Виктория Пльзень» находится в шаге от 25-й строчки (вне зоны плей-офф).

    Команда довольно результативна в нынешнем сезоне, забив 5 голов при таком же количестве пропущенных. К тому же, «Виктория Пльзень» отметилась 22 мячами за 13 встреч в чемпионате Чехии.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда уступила «Словацко» (0:1) в своей лиге, а до этого «Виктория Пльзень» обыграла «Усти-над-Лабем» (4:3) в Кубке Чехии.

    В 3-х встречах общего этапа Лиги Европы команда ни разу не проиграла, трижды сыграв вничью. «Виктория Пльзень» поделила очки с ПАОК (2:2), «Лудогорцем» (0:0) и «Айнтрахтом» (3:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: Рафиу Дуросинми, Лукаш Хейда, Ян Сикора (у всех — травмы), Принс Квабена Аду (перебор желтых карточек), Сампсон Двех (красная карточка) и Шейх Сене (не активный).

    Состояние команды: Сейчас «Виктория Пльзень» стабильно идет в Лиге Европы, но пока победить не получается. В чемпионате Чехии команда также ведет борьбу за лидерство.

    К слову, на своем поле «Виктория Пльзень» играет очень уверенно. Команда не проигрывает дома на протяжении 10-и матчей. Сможет ли на сей раз «Пльзень» оказать сопротивление «Реал Сосьедаду»? У хозяев точно будут шансы зацепиться за результат.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Испанская команда занимает 17-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 4 очками в активе после 3-х туров. «Реал Сосьедад» опережает 25-ю строчку лишь на 1 балл.

    К слову, команда занимает 3-е место в таблице ЛЕ по результатам гостевых встреч, набрав 4 очка за 2 встречи на чужом поле. При этом, «Реал Сосьедад» испытывает проблемы в Примере, располагаясь лишь на 11-й строчке.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Севилью» (2:0) в чемпионате страны, а до этого проиграла с тем же счетом «Осасуне».

    В 3-х матчах Лиги Европы «Реал Сосьедад» сначала сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), проиграл «Андерлехту» (1:2) и обыграл «Маккаби Тель-Авив» со счетом 2:1. Команда не отличается стабильностью на турнире.

    Не сыграют: Андер Барренечеа, Пабло Марин, Хамари Траоре, Беньят Туррьентес, Арсен Захарян (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Реал Сосьедад» пока что неплохо выступает в Лиге Европы, находясь в зоне плей-офф, но команде необходимо чаще побеждать на турнире.

    На чужом поле «Реал Сосьедад» выступает очень уверенно, не проигрывая на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. На бумаге испанцы сильнее чехов, но «Виктория Пльзень» может доставить проблемы сопернику.

    Статистика для ставок

    • В последних 9-и матчах «Виктория Пльзень» проиграла только 1 раз

    • В последних 5-и матчах на чужом поле «Реал Сосьедад» трижды победил и дважды сыграл вничью

    • «Виктория Пльзень» не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реал Сосьедада» — 1.80, победа «Виктории Пльзень» — 4.60, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Виктория Пльзень» довольно результативно выступает в нынешнем сезоне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Виктории Пльзень» 1 больше за 2.55.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно выйдет вперед.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.88.

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    «Виктория Пльзень» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли хозяева доставить проблемы испанцам?
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