«Легия» сыграет против минского «Динамо» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» входит в верхнюю часть турнирной таблицы основного этапа Лиги конференций. После 2-го тура у польского коллектива набрано 6 очков и 3 место.

Последние матчи: Польский клуб с минимальным счётом выиграл у испанского «Бетиса» (1:0). Единственный гол в поединке на 23-й минуте забил Капуади.

Во втором туре Лиги конференций «Легия» нанесла крупное поражение сербскому клубу «Бачка-Топола» (3:0).

Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Гонсалвес, Мустафаев.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Польши «Легия» занимает 5 место, набрав 25 очков.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минское «Динамо» с двумя поражениями в основном этапе Лиги конференций занимает 30 место в турнирной таблице без набранных очков.

Последние матчи: Минское «Динамо» проиграло в первом туре еврокубка «Хартсу» (1:2). Затем беларусы потерпели фиаско в матче против финского ХИКа (0:1).

Не сыграют: Травмированы Даниэль Силинский и Александр Сачивко. Дисквалифицирован Трофим Мельниченко, у которого красная карточка.

Состояние команды: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первую строчку, набрав 62 очка.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск одержал 4 победы в последних 5 матчах

«Легия» выдаёт победную серию из пяти матчей

В 2012 «Легия» выиграла у «Динамо» Минск (1:0) в товарищеском матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.78, а победа «Динамо» Минск — в 8.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Легия» после победы над «Бетисом» может поймать кураж, к тому же впереди игра не с самым сильным соперником. Ставим на победу польского клуба.

Ставка: Фора «Легии» (-1.5) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.18.