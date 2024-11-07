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    «Легия» не отдаст победу беларускому клубу?

    «Легия» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 ноября 2024 года

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    «Легия» — «Лодзь»
    «Легия» сыграет против минского «Динамо» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 20:45 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
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    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» входит в верхнюю часть турнирной таблицы основного этапа Лиги конференций. После 2-го тура у польского коллектива набрано 6 очков и 3 место.

    Последние матчи: Польский клуб с минимальным счётом выиграл у испанского «Бетиса» (1:0). Единственный гол в поединке на 23-й минуте забил Капуади.

    Легия — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Во втором туре Лиги конференций «Легия» нанесла крупное поражение сербскому клубу «Бачка-Топола» (3:0).

    Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Гонсалвес, Мустафаев.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Польши «Легия» занимает 5 место, набрав 25 очков.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минское «Динамо» с двумя поражениями в основном этапе Лиги конференций занимает 30 место в турнирной таблице без набранных очков.

    Последние матчи: Минское «Динамо» проиграло в первом туре еврокубка «Хартсу» (1:2). Затем беларусы потерпели фиаско в матче против финского ХИКа (0:1).

    Не сыграют: Травмированы Даниэль Силинский и Александр Сачивко. Дисквалифицирован Трофим Мельниченко, у которого красная карточка.

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  • 03/11/2024

    • Состояние команды: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первую строчку, набрав 62 очка.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск одержал 4 победы в последних 5 матчах

    • «Легия» выдаёт победную серию из пяти матчей

    • В 2012 «Легия» выиграла у «Динамо» Минск (1:0) в товарищеском матче

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.78, а победа «Динамо» Минск — в 8.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Легия» после победы над «Бетисом» может поймать кураж, к тому же впереди игра не с самым сильным соперником. Ставим на победу польского клуба.

    Ставка: Фора «Легии» (-1.5) с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.18.

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    «Легия» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. «Легия» не отдаст победу беларускому клубу?
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